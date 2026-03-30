'Türkiye savaşa müdahil olacak' iddialarına yalanlama: Dezenformasyon uyarısı

'Türkiye savaşa müdahil olacak' iddialarına yalanlama: Dezenformasyon uyarısı

13:0330/03/2026, lundi
Savaş iddialarına resmi yanıt geldi.
Savaş iddialarına resmi yanıt geldi.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya paylaşımlarında yer alan “Türkiye’nin İran lehine savaşa katılacağı” ya da “Lübnan’a askeri müdahalede bulunacağı” yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Yetkililer, söz konusu paylaşımların dezenformasyon içerdiğine dikkat çekti.

Sosyal medyada yayılan
“Türkiye savaşta taraf olacak”
iddiaları, DMM tarafından yalanlandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin, krizin başlangıcından bu yana savaşın bir tarafı olmadığını açıkça beyan ettiğine dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; saldırıların bir an önce sona ermesi, savaşın yayılmasının engellenmesi ve kalıcı barışın tesisi için yoğun bir diplomatik çaba gösterilmektedir. Türkiye’nin bu tutumu, başta çatışan taraflar olmak üzere bütün aktörlerce takdir edilmektedir.

"Psikolojik savaşın bir parçası"

Söz konusu iddiaların "psikolojik savaşın bir parçası" olduğuna işaret edilen açıklamada, bu tür dezenformasyon içerikli paylaşımların Türkiye’nin uluslararası imajına zarar vermeyi ve bölgedeki yapıcı rolünü gölgelemeyi amaçladığı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, kamuoyunun asılsız iddialara itibar etmemesi ve yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamalara güvenmesi gerektiği kaydedildi.



