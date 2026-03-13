Yeni Şafak
DMM 'THY'nin kamu bütçesinden yararlandığı' iddialarını yalanladı

DMM 'THY'nin kamu bütçesinden yararlandığı' iddialarını yalanladı

00:0013/03/2026, Cuma
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türk Hava Yolları'nın devlet bütçesinden kaynak aldığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Yapılan açıklamada, THY'nin Borsa İstanbul'da işlem gören halka açık bir şirket olduğu, tüm gelirini kendi faaliyetleriyle sağladığı ve kamuya herhangi bir mali yük oluşturmadığı vurgulandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarında Türk Hava Yolları'na (THY) ilişkin iddiaların dezenformasyon içerdiğini bildirdi.

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, THY'nin devlet bütçesinden kaynak almadığı, gelirini kendi faaliyetleriyle oluşturduğu bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, THY'nin Borsa İstanbul'da işlem gören ve bağımsız denetime tabi olan halka açık bir şirket olduğu vurgulandı.

THY'nin kamuya ve genel bütçeye herhangi bir mali yük oluşturmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Buna rağmen, THY'yi kamu bütçesiyle finanse ediliyormuş gibi gösteren ve birbiriyle ilgisiz kalemleri yan yana getirerek Türkiye'nin en güçlü uluslararası markalarından biri olan THY'yi hedef alan söylem ve paylaşımlar dezenformasyondur. Kamuoyunun bu tarz içerik, söylem ve paylaşımlara itibar etmemesi rica olunur."



