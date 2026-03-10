WP: ABD Güney Kore'de bulunan sistemleri Orta Doğu'ya kaydırıyor

ABD'nin, Terminal Yüksek İrtifa Hava Savunma (THAAD) sistemlerinin bazı parçalarını Güney Kore'den Orta Doğu'ya kaydırdığı iddia edildi.
The Washington Post'a (WP) konuşan yetkililer, THAAD sistemlerine ilişkin iddialarda bulundu.
Buna göre yetkililer, ABD Savunma Bakanlığının THAAD sisteminin bazı parçalarını Güney Kore'den Orta Doğu'ya taşıdığını öne sürdü.
Güney Kore'den açıklama
Lee, söz konusu askeri varlıkların olası kaydırılmasının, Kuzey Kore'yi "caydırma stratejilerini" etkilemeyeceğini vurgulamış ancak konuya ilişkin iddialara yönelik bir doğrulama ya da yalanlamada bulunmamıştı.