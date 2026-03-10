Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
WP: ABD Güney Kore'de bulunan sistemleri Orta Doğu'ya kaydırıyor

WP: ABD Güney Kore'de bulunan sistemleri Orta Doğu'ya kaydırıyor

14:4110/03/2026, Salı
G: 10/03/2026, Salı
AA
Sonraki haber
ABD Savunma Bakanlığı’nın THAAD adımı tartışmalara yol açtı.
ABD Savunma Bakanlığı’nın THAAD adımı tartışmalara yol açtı.

ABD'nin, Terminal Yüksek İrtifa Hava Savunma (THAAD) sistemlerinin bazı parçalarını Güney Kore'den Orta Doğu'ya kaydırdığı iddia edildi.

The Washington Post'a (WP) konuşan yetkililer, THAAD sistemlerine ilişkin iddialarda bulundu.

Buna göre yetkililer, ABD Savunma Bakanlığının THAAD sisteminin bazı parçalarını Güney Kore'den Orta Doğu'ya taşıdığını öne sürdü.

Öte yandan yetkililerden biri, söz konusu hamlenin bölgede acil bir silah yetersizliği nedeniyle değil,
"İran'ın misilleme saldırılarını artırması ihtimaline karşı önlem"
olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Güney Kore'den açıklama

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, ABD Kore Kuvvetlerinin (USFK) ihtiyaçlarına ve durumun ilerleyişine bağlı olarak bazı hava savunma sistemlerini ülke dışına konuşlandırabileceğini ancak bunun,
"Kuzey Kore'yi caydırma stratejisini etkilemeyeceğini"
ifade etmişti.

Lee, söz konusu askeri varlıkların olası kaydırılmasının, Kuzey Kore'yi "caydırma stratejilerini" etkilemeyeceğini vurgulamış ancak konuya ilişkin iddialara yönelik bir doğrulama ya da yalanlamada bulunmamıştı.



#ABD
#Orta Doğu
#THAAD
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
En Düşük Emekli Maaşında Yeni Dönem: 20 Bin TL Sınırı ve Milli Gelir Fark Düzenlemesi