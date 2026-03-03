Yeni Şafak
Devrim Muhafızları Ordusu: ABD'nin THAAD hava savunma sistemini vurduk

Devrim Muhafızları Ordusu: ABD'nin THAAD hava savunma sistemini vurduk

18:323/03/2026, Salı
AA
Tahran’dan THAAD sistemine ikinci saldırı iddiası.
Tahran’dan THAAD sistemine ikinci saldırı iddiası.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD’nin bölgede konuşlandırdığı ikinci THAAD hava savunma sistemini hassas güdümlü füzelerle vurduğunu iddia etti. Açıklamada sistemin “operasyonel yörüngeden çıkarıldığı” belirtildi. İran, bir gün önce de BAE’de İsrail savunma ağıyla bağlantılı olduğu öne sürülen bir THAAD radarını hedef aldığını duyurmuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin bölgede konuşlandırdığı ikinci THAAD hava savunma sistemini vurduğunu iddia etti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, "Batı Asya bölgesindeki ikinci ABD THAAD füze savunma sistemi, İran Devrim Muhafızları'nın hassas güdümlü füzeleriyle vurularak operasyonel yörüngeden çıkarıldı." ifadelerini kullanıldı.

İran ordusu, önceki gün de Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) "El-Ruveys üssünde İsrail füze savunma ağıyla bağlantılı "THAAD" radarını imha ettiğini duyurmuştu.



