ABD'nin ticari tehditlerine İspanya'dan cevap: Korkmuyoruz

İspanya hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a yönelik saldırılarda ABD ile işbirliği yapmadığı gerekçesiyle İspanya ile ticareti kesme tehditlerini yinelemesinin ardından, bundan "hiçbir şekilde korkmadığını" açıkladı.

Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İspanya devlet televizyonu TVE'ye verdiği demeçte, ABD Başkanı Trump'ın birçok ülke ve bazı başkanlar hakkında yorumlar yaptığını hatırlatarak, "Bundan hiçbir şekilde korkmuyoruz." dedi.

"'Savaşa hayır' söylemimizi birçok ülke savundu"

Albares, İspanya'ya yönelik tek taraflı bir eylemin olmayacağını savunarak, Avrupa Birliği'nin ortak ticaret politikası olduğunu ve Brüksel'in bunu uygulama yetkisine sahip olduğu kaydetti.

Diğer yandan İspanya hükümetinin "Savaşa hayır" söyleminin "birçok ülke ve milyonlarca kişi tarafından savunulduğunu" dile getiren Albares, "İran'a yönelik saldırıları güçlendirecek ve kaosa yol açacak hiçbir müdahale ve tavır sergilemediklerini" ifade etti.

İsrail'deki diplomatik temsilcilik seviyesinin maslahatgüzar seviyesine düşürülmesi

Albares, İsrail'deki diplomatik temsilcilik seviyesini büyükelçilikten maslahatgüzar seviyesine düşürmeleriyle ilgili sorulara da cevap verdi.

Diplomatik temsil seviyesini düşürmek için dün görevden alınan İspanyol büyükelçinin 6 aydan uzun bir süre önce istişareler için merkeze çağırıldığını hatırlatan Albares, "O tarihten bu yana hakaret ve iftiralara rağmen Netanyahu hükümetiyle mümkün olan en iyi ilişkileri sürdürmeye çalıştıklarını ancak karşılık verilmediği için İspanya'nın Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin temsilini, İsrail'in Madrid'deki temsilciliğiyle tam olarak aynı seviyeye indirmeye karar verdiğini" açıkladı.

İspanya'yı 3 Mart'ta "tüm ticari ilişkileri kesmekle" tehdit eden ABD Başkanı Trump, dün yaptığı açıklamada, "İspanya işbirliği yapmıyor." diyerek, İspanya'nın diğer NATO ülkelerinden farklı olarak savunma harcamalarını artırmamasını da eleştirmişti.











