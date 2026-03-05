ABD Başkanı Trump'tan İspanya ve İngiltere'ye 'İran' tepkisi

ABD Başkanı Donald Trump, New York Post gazetesinde İran'a yönelik açıklamalarda bulundu. Trump, İspanya ve İngiltere'den İran'a yönelik saldırılarda güçlü destek beklediğini vurgulayarak, "Bu süreçte birçok kazanan var ama İspanya kaybeden bir ülke ve İngiltere de büyük hayal kırıklığı." ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırılarına destek vermedikleri gerekçesiyle İspanya ile İngiltere yönetimlerine yüklendi.
Amerikan New York Post gazetesine telefonla mülakat veren ABD Başkanı Trump, İran gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
"İspanya'nın davranışları NATO'ya düşmanca."
Hem İspanya hem de İngiltere yönetimlerine seslenen Trump, İsrail ile başlattıkları İran'a yönelik saldırılarla ilgili bu iki ülkeden güçlü destek beklediğini vurguladı.
"İyi bir takım oyuncusu değiller"
Trump, dünkü İran açıklamalarında da bu iki ülkeye tepki göstermiş ve İspanya ile ticari ve ekonomik ilişkileri kesme tehdidinde bulunmuştu.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İspanya'nın üslerini kullandırma konusunda ABD ordusuyla anlaştığını ifade etmiş ancak Leavitt'in bu açıklaması kısa süre sonra İspanya tarafından yalanlanmıştı.