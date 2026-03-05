Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Dünya ülkelerini yanında olmaya zorlayan ABD Başkanına karşı İspanyol yetkililerden sert açıklamalar

Dünya ülkelerini yanında olmaya zorlayan ABD Başkanına karşı İspanyol yetkililerden sert açıklamalar

08:465/03/2026, Perşembe
G: 5/03/2026, Perşembe
Diğer
Sonraki haber
İspanya Çalışma Bakanı Yolanda Díaz- ABD Başkanı Donald Trump
İspanya Çalışma Bakanı Yolanda Díaz- ABD Başkanı Donald Trump

İspanya Başbakan Yardımcısı Yolanda Díaz, ABD Başkanı Trump'ın İspanya'yı "terrible" (berbat) ortak olarak nitelendirerek ticari ilişkileri kesme tehdidine sert yanıt verdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İspanya'yı "berbat" bir ortak olarak nitelendirerek ticari ilişkileri kesme tehdidine İspanyol hükümetinden sert yanıt geldi. İkinci Başbakan Yardımcısı ve Çalışma Bakanı Yolanda Díaz, Trump'ın açıklamalarına sosyal medya üzerinden cevap verdi.

Díaz, Bluesky sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İspanya, bir saldırgan ülkeden şantaj ve ders kabul etmez. Biz barış ülkesiyiz. Eğer ABD bir müttefik istiyorsa, egemenliğimize ve uluslararası hukuka saygı göstererek başlasın" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, Trump'ın İspanya'yı hedef alan sözlerine en üst düzey yanıt oldu.



TEHDİTLERİ 'KABADAYICA' OLARAK DEĞERLENDİRDİLER

Kültür Bakanı ve Sumar sözcüsü Ernest Urtasun, Trump'ın "kabadayıca sözleri" ve "tehditlerinin" fazla ileri gidemeyeceğini belirterek, İspanya'nın İran'a yönelik "yasadışı" saldırıya katılmama konusunda egemenlik hakkını kullanacağını garanti etti.

Gençlik ve Çocukluk Bakanı Sira Rego, İspanya'nın ABD'nin "emperyalist savaşına" karşı çıkmasından gurur duyduğunu ifade ederek, Amerikan uçakları için İspanya'daki askeri üslerin kullanımını reddettiklerini hatırlattı.

'EGEMENLİĞE KARŞI HAVLAYANA BAKIN'

Hükümetin azınlık ortağı Izquierda Unida'nın (IU) parlamento sözcüsü Enrique Santiago, "İspanya bugün dünyaya örnek oluyor. Egemenliğine karşı havlayanın kim olduğuna bakmak yeterli" diyerek koalisyon hükümetinin tutumunu övdü.

Santiago, "Koalisyon hükümeti, barış ve uluslararası hukuk savunusunda ülkemizde daha önce hiçbir hükümetin yapmadığı kadar dik durdu" dedi.



#Yolanda Díaz
#abd
#donald trump
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Muğla TOKİ kura listesi: 500 bin konut Muğla kurasına katılacakların isimleri