Dünya ülkelerini yanında olmaya zorlayan ABD Başkanına karşı İspanyol yetkililerden sert açıklamalar

ABD Başkanı Donald Trump'ın İspanya'yı "berbat" bir ortak olarak nitelendirerek ticari ilişkileri kesme tehdidine İspanyol hükümetinden sert yanıt geldi. İkinci Başbakan Yardımcısı ve Çalışma Bakanı Yolanda Díaz, Trump'ın açıklamalarına sosyal medya üzerinden cevap verdi.

Díaz, Bluesky sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İspanya, bir saldırgan ülkeden şantaj ve ders kabul etmez. Biz barış ülkesiyiz. Eğer ABD bir müttefik istiyorsa, egemenliğimize ve uluslararası hukuka saygı göstererek başlasın" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, Trump'ın İspanya'yı hedef alan sözlerine en üst düzey yanıt oldu.









TEHDİTLERİ 'KABADAYICA' OLARAK DEĞERLENDİRDİLER

Kültür Bakanı ve Sumar sözcüsü Ernest Urtasun, Trump'ın "kabadayıca sözleri" ve "tehditlerinin" fazla ileri gidemeyeceğini belirterek, İspanya'nın İran'a yönelik "yasadışı" saldırıya katılmama konusunda egemenlik hakkını kullanacağını garanti etti.

Gençlik ve Çocukluk Bakanı Sira Rego, İspanya'nın ABD'nin "emperyalist savaşına" karşı çıkmasından gurur duyduğunu ifade ederek, Amerikan uçakları için İspanya'daki askeri üslerin kullanımını reddettiklerini hatırlattı.

'EGEMENLİĞE KARŞI HAVLAYANA BAKIN'

Hükümetin azınlık ortağı Izquierda Unida'nın (IU) parlamento sözcüsü Enrique Santiago, "İspanya bugün dünyaya örnek oluyor. Egemenliğine karşı havlayanın kim olduğuna bakmak yeterli" diyerek koalisyon hükümetinin tutumunu övdü.

Santiago, "Koalisyon hükümeti, barış ve uluslararası hukuk savunusunda ülkemizde daha önce hiçbir hükümetin yapmadığı kadar dik durdu" dedi.







