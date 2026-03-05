AB İspanya'ya yönelik tehditler gerçekleşirse ABD'ye 'güçlü ve hızlı yanıt' verecek

"Trump daha önce de bu tür tehditlerde bulundu. Şubat ayında, Grönland'da asker konuşlandıran herhangi bir ülkeyi hedef almakla tehdit ediyordu. O anda, AB ülkelerinin ve AB kurumlarının tek sesle konuşmasının, onu geri adım atmaya zorlamada çok etkili olduğunu açıkça gördünüz. Bu durumda da, İspanya ile ilgili olarak, şu ana kadar olan her şey bir tehditten ibaret. Şu anda, bunun bir tehditten daha fazlası olacağına inanmak için gerçek bir nedenimiz yok."