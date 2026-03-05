AB İspanya'ya yönelik tehditler gerçekleşirse ABD'ye 'güçlü ve hızlı yanıt' verecek

Avrupa Birliği Komisyonu Sözcüsü, ABD ile İspanya arasında İran'a saldırılar ve üs nedeniyle yaşanan gerilime ilişkin konuştu. Sözcü, ABD'nin İspanya'yı ek gümrük vergisine tabi tutmak gibi tehditlerinin gerçekleşmesi halinde, "AB tarafından güçlü ve hızlı bir yanıt göreceğiz." ifadelerini kullandı.
AB Türkiye Delegasyonunun Brüksel'de düzenlediği basın programı çerçevesinde Türk gazetecilerle bir araya gelen Sözcü, ABD ile İspanya arasında İran'a saldırılar ve üs kullanımı üzerinden yaşanan gerginlikle ilgili sorusunu yanıtladı.
"Trump daha önce de bu tür tehditlerde bulundu"
"Trump daha önce de bu tür tehditlerde bulundu. Şubat ayında, Grönland'da asker konuşlandıran herhangi bir ülkeyi hedef almakla tehdit ediyordu. O anda, AB ülkelerinin ve AB kurumlarının tek sesle konuşmasının, onu geri adım atmaya zorlamada çok etkili olduğunu açıkça gördünüz. Bu durumda da, İspanya ile ilgili olarak, şu ana kadar olan her şey bir tehditten ibaret. Şu anda, bunun bir tehditten daha fazlası olacağına inanmak için gerçek bir nedenimiz yok."
"AB tarafından güçlü ve hızlı bir yanıt göreceğiz."
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD ile İsrail'in İran'a saldırılarını sert biçimde eleştirmiş, bunun uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve üslerini kullandırmayacağını bildirmişti. Başkan Trump da karşılığında İspanya ile tüm ticari ilişkileri kesme tehdidinde bulunmuştu.