Pezeşkiyan üslerini açmayan İspanya'ya teşekkür etti

Pezeşkiyan üslerini açmayan İspanya'ya teşekkür etti

00:005/03/2026, Perşembe
DHA
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından ABD'ye üslerini açmayan İspanya'ya teşekkür ederek, "Batı'da etik değerlerin ve uyanmış vicdanların hala var olduğunu göstermektedir” ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile İsrail'in, İran dahil diğer ülkelere saldırılarına karşı çıkan ve üslerini açmayı reddeden İspanya'ya teşekkür etti.


İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
“İspanya'nın, Siyonist-Amerikan koalisyonunun İran da dahil olmak üzere ülkelere karşı gerçekleştirdiği açık insan hakları ihlallerine ve askeri saldırganlığına karşı sergilediği sorumlu davranış, Batı'da etik değerlerin ve uyanmış vicdanların hala var olduğunu göstermektedir”
ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, İspanyol yetkililere duruşları için teşekkür ettiğini bildirdi.




