Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bakan Fidan'dan barış diplomasisi: BAE İspanya ve Macaristanlı mevkidaşları ile görüştü

Bakan Fidan'dan barış diplomasisi: BAE İspanya ve Macaristanlı mevkidaşları ile görüştü

18:3528/02/2026, Cumartesi
G: 28/02/2026, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri, İspanya ve Macaristan dışişleri bakanlarıyla yaptığı telefon görüşmelerinde, bölgede yaşanan saldırıları sona erdirmeye yönelik çalışmaları ele aldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İspanya ve Macaristan dışişleri bakanlarıyla ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirerek bölgede yaşanan saldırıları ele aldı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ve İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, bölgede bugün yaşanan saldırıları sona erdirmeye yönelik çalışmalar değerlendirildi.


ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken, İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar başlattı.

İsrail Savunma Bakanlığı, İran’a “önleyici saldırı” başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.


#Hakan Fidan
#BAE
#İspanya
#Macaristan
#ABD
#İran
#İsrail
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İSTANBUL, İZMİR, ANKARA TOKİ ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN 2026? İstanbul, İzmir TOKİ kura çekimi tarihleri belli oldu mu?