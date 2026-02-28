Macron’dan BMGK’ye çağrı: Orta Doğu’daki gerilimi durdurun

Yeni Şafak
15:4928/02/2026, Cumartesi
G: 28/02/2026, Cumartesi
AA
Macron, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının ardından BMGK'yi acil toplantıya çağırdı
Macron, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının ardından BMGK'yi acil toplantıya çağırdı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının ardından, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) acil toplantıya çağırdığını açıkladı.

Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "ABD, İsrail ve İran arasında savaşın patlak vermesi, uluslararası güvenlik ve barış için ciddi sonuçlar taşıyor." ifadesini kullandı.

Bu kritik anda, Fransa toprakları, vatandaşları ve Fransa'nın bölgedeki varlıklarının güvenliğini sağlamak için her türlü önlemin alındığını belirten Macron, Fransa'nın, talep edilmesi halinde "en yakın ortaklarını korumak için gerekli kaynakları seferber etmeye hazır olduğunu" bildirdi.

Bölgede gerilimin artmasının herkes için tehlikeli olduğunu, bunun durması gerektiğini vurgulayan Macron, şunları kaydetti:

"İran rejimi, bölgesel istikrarsızlaştırıcı faaliyetleri gibi nükleer ve balistik programlarına son vermek için iyi niyetle müzakereler yürütmekten başka seçeneği olmadığını anlamalıdır. Bu, tüm Orta Doğu'nun güvenliği için mutlaka gereklidir."

İran halkının kendi geleceğini özgür şekilde inşa etmesi gerektiğini belirten Macron, "rejimin yaptığı katliamların rejimi itibarsızlaştırdığını ve halka söz hakkı verilmesini zorunlu kıldığını" dile getirerek, "Ne kadar erken o kadar iyi." ifadesini kullandı.

Macron, ayrıca uluslararası sorumlulukları gereği Fransa'nın BMGK'ye acil toplanma çağrısı yaptığını bildirdi.



