İspanya’dan Merz'e: Trump'ın emir eri

04:0011/03/2026, Çarşamba
ABD Başkanı Donald Trump’ın İspanya’ya yönelik sert açıklamalarının ardından Madrid ile Berlin arasında diplomatik gerilim yaşanıyor.

Trump’ın İspanya hükümetini “korkunç” olarak nitelendirmesi ve ticari ilişkileri kesmekle tehdit etmesi sonrası, İspanya yönetimi Almanya Başbakanı Friedrich Merz’i sessiz kalmakla suçladı. İspanya Başbakan Yardımcısı Yolanda Díaz, Politico’ya verdiği röportajda Merz’i hedef aldı. Díaz, Avrupa’nın kritik bir dönemden geçtiğini belirterek “Bugün Avrupa’nın ihtiyacı olan şey Trump’a bağlı vassallar değil, gerçek liderliktir” ifadelerini kullandı. Gerilim, 3 Mart’ta Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısında yaşanan tartışmanın ardından büyüdü. Toplantıda Trump’ın İspanya'yı hedef alan sözlerine Merz’in kamuoyu önünde yanıt vermemesi İspanya’da büyük tepki çekti. İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Albares, Merz’i bir Avrupa Birliği ortağını savunmamakla eleştirdi. İspanyol basını da Merz’i “korkaklıkla” suçladı.



