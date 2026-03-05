İspanya Başbakanı Sanchez: Savaşa karşıyız

Savaşa ve ‘uluslararası hukukun çöküşü’ olarak adlandırdığı duruma karşı olduğunu belirten Sanchez, “Uluslararası hukukun ihlaline hayır. Dünyanın sorunlarını yalnızca bombalarla ve çatışmalar yoluyla çözebileceğini varsaymaya hayır. Son olarak, geçmişin hatalarını tekrarlamaya hayır. Kısacası, savaşa karşıyız” ifadelerini kullandı.

Sanchez, Ukrayna ve Gazze savaşlarının yanı sıra Irak Savaşı'na da değinerek, “Irak Savaşı güvensizliği başlatmıştı. İran Savaşı, dünyayı daha güvensiz bir yere dönüştürdü. Biz bu felakete karşıyız. Bu savaş, daha adil bir uluslararası düzeni getirmeyecek” dedi.