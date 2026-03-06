İspanya Başbakanı Sanchez: Bu savaş çok büyük bir hata ve tamamen yasa dışı

"ABD halkına hayranlığım, ABD başkanlığına da saygım var. Bizim pozisyonumuz çok açık. Uluslararası yasallığı savunuyoruz. Ve müttefik ülkeler arasında biri hata veya yanlış yapmışsa diğerinin bunu göstermesi iyidir. Ve bu savaş olağanüstü bir hatadır. Savaş da büyük bir hatadır ve sonuçları olacaktır. Şimdiden petrol ve gaz fiyatlarının yükselmesi, bölgedeki halkın acıları, ölenler ortadadır. Neden Ukrayna'dayız? Çünkü uluslararası hukuk ihlal edilmiştir. Bir ülkenin toprağı işgal edilmiştir. Neden Filistin'in yanındayız? Neden Gazze'deki soykırıma karşıyız? Çünkü uluslararası hukuk, aynı anlama gelen insan hakları çok açık bir şekilde ihlal edilmiştir."