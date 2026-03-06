Kürtler saldırırsa harika olur!

İran’a saldırmaları için Kürt grupları kışkırtan ABD Başkanı Donald Trump dün açık açık çağrı yaptı. Trump, “Kürtler İran'a saldırmak istiyorlarsa bence harika. Bunu tamamen desteklerim" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'dakine benzer şekilde, İran'da yeni liderin seçilme sürecine dahil olması gerektiğini savundu. Trump, basına verdiği ayrı mülakatlarda İran’a ilişkin gelişmeleri yorumladı. Trump, ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney'in oğlunun isminin öne çıktığını gördüğünü ifade ederek, "Zamanlarını boşa harcıyorlar. Hamaney'in oğlu önemsiz biri. Venezuela'da Delcy Rodriguez'in seçilmesinde olduğu gibi, (İran'daki) bu lider seçim sürecine dahil olmam gerekiyor" dedi. İran’daki Kürt gruplarını da saldırıya geçmeye teşvik eden Trump, Kürtlerin İran’a saldırı başlatmasını desteklediğini belirterek, "Bunu yapmak istiyorlarsa bence harika. Bunu tamamen desteklerim" dedi. Muhalif Kürt güçlere hava desteği sağlanmasına ilişkin sorulara cevap vermeyi reddeden Trump, "Eğer bunu yapacaklarsa, bu iyi" diye ekledi. Trump, ayrıca İran'ın ardından Küba'nın da "düşeceğini" iddia etti.
İSPANYA VE İNGİLTERE'YE TEPKİLİ
Öte yandan İspanya ve İngiltere yönetimlerine seslenen Trump, İsrail ile başlattıkları İran'a yönelik saldırılarla ilgili bu iki ülkeden güçlü destek beklediğini vurguladı. Trump, "Bu süreçte birçok kazanan var ama İspanya bir kaybeden ülke ve İngiltere de büyük hayal kırıklığı. İspanya'nın davranışları NATO'ya düşmanca" değerlendirmesini yaptı. Diğer taraftan Fransa yönetimi, ABD-İsrail ittifakının, Ortadoğu’daki Fransız askeri üssünü kullanabileceğini ilan etti.
Kara işgaline hazırlıklıyız
- İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesinin ABD birliklerinin kara işgaline karşı "hazırlıklı" olduğunu ve ateşkes talebinde bulunmadığını söyledi. Bakan Erakçi, İran'ın olası bir ABD kara işgaline hazırlıklı olduğunu, Washington'la herhangi bir müzakereyi reddettiklerini belirtti. ABD'nin olası kara işgalinden korkup korkmadığı sorulan Erakçi, "Hayır, onları bekliyoruz. Çünkü onlarla yüzleşebileceğimizden eminiz ve bu onlar için büyük bir felaket olur" dedi. Bu süreçte müzakere ve ateşkes talebinde bulunmadıklarını söyleyen Erakçi, Haziran 2025'teki saldırılara atıfta bulunarak, "Daha önceki seferde ateşkesi isteyen İsrail'di. 12 gün boyunca onların saldırganlığına direndikten sonra koşulsuz ateşkes istediler" ifadelerini kullandı. Erakçi, nükleer müzakerelerin ortasında ülkesine saldırıldığına işaret ederek "Gerçek şu ki, ABD ile müzakere konusunda olumlu bir deneyimimiz yok. Özellikle de bu yönetimle. Geçen yıl ve bu yıl iki kez müzakere ettik ve müzakerelerin ortasında bize saldırdılar" ifadesini kullandı. "Bu savaşın kazananı yok." diyen Erakçi, ABD-İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden İran lideri Ali Hamaney'in yerine yeni birinin seçilmesi konusunda ise "anayasal süreci" takip etmek durumunda olduklarını, çatışmalar nedeniyle bu sürecin uzayabileceğini kaydetti.