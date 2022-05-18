Gündem Türkiyede kaç Suriyeli oy kullanacak? Göç İdaresi seçime bir etkileri olmayacak diyerek açıkladı
ANKARA

Türkiye'de kaç Suriyeli oy kullanacak? Göç İdaresi 'seçime bir etkileri olmayacak' diyerek açıkladı

Türk vatandaşı olan 200 bin 950 Suriyeliden yalnızca 113 bin 654'ünün reşit olduğunu açıklayan Göç İdaresi, bu kişilerin bir bölgede olmaması nedeniyle seçime etkisi olmayacağını duyurdu.

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Haber Merkezi Diğer
Türkiyede kaç Suriyeli oy kullanacak? Göç İdaresi seçime bir etkisi olmayacak diyerek açıkladı
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Türkiye'de mültecilere karşı artan sert tutumla birlikte gelen eleştirilerden biri de seçimlere muhtemel etkileri. Doğruluğu ispatlanmamış veriler üzerinden yapılan seçim eleştirilerine karşı, Göç İdaresi Uyum ve İletişim Müdürlüğü tarafından net bilgi verildi. Hürriyet'e konuşan Göç İdaresi Uyum ve İletişim Genel Müdürü Gökçe Ok, Suriyelilerin seçime bir etkisi olamayacağını vurguladı.

"113 bin Suriyeli oy kullanabilecek"

Türk vatandaşı olan Suriyelilerin yüzde 50'sine yakın bir kısmının Türk vatandaşı dahi olmadığını vurgulayan Ok, "Türk vatandaşı olan Suriyeli sayısı 200 bin 950’dir. Bunların 113 bin 654’ü reşittir, yani 18 yaşın üstünde. Bu 113 bin Suriyeli oy kullanabilecek, onlar da Türkiye’nin 81 iline dağılmış durumda. Seçimlere bir etkileri söz konusu değil. Bunlar bir mahallede, bir ilde, bir ilçede oturmuyorlar ki" ifadelerini kullandı.

Adreslerinde bulunmayanların geçici korumaları askıya alındı

Büyük şehirlerde kayıt alınmadığını hatırlatan Ok, "İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Şanlıurfa, Gaziantep, Hatay gibi 15 ilde artık kayıt almıyoruz. 781 mahalleyi hem ikamet, hem geçici koruma ve hem de uluslararası koruma olmak üzere tümüyle yabancıya kapattık. Adreslerinde bulunmayanların geçici koruma kayıtlarını askıya aldık.” dedi.

  • Devlet para ödemiyor
  • Devletin kasasından, milletin cebinden Suriyelilere tek kuruş verilmiyor. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin sağladığı fon ile sosyal uyum yardımı adı altında 1 milyon 800 bin Suriyeli’ye, aylık 155 lira Kızılay kart üzerinden ödeniyor.

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