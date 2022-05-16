Hukukta ‘yollayacağız’ yok: 'Sıfır göçmen' diyen Danimarka bir Suriyeliyi bile sınır dışı edemedi

TBMM İnsan Hakları Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanı AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, son dönemde kamuoyunda gündem olan sığınmacıların geri gönderilmesi tartışmalarını Yeni Şafak’a değerlendirdi. Göç hukukunda yollayacağız teriminin olmadığını, sığınmacıların ‘zorla geri gönderilmelerini’ insan hakkı ihlali sayıldığını belirten Uslu, şunları söyledi:

TÜRKİYE’DE KALIŞLARI GEÇİCİ

‘Yollayacağız’ tam bir slogandır. Göç hukukunda gönüllü geri dönüş vardır. Suriyeli sığınmacıların kendi ülkelerinde güvenle, can güvenlikleri tehlikeye düşmeden, özgürce yaşamalarını istiyoruz. Türkiye’de kalışları geçicidir. Güvenlik sağlanmadan, Suriye BM dahil uluslararası inisiyatifler tarafında güvenli ilan edilmeden sığınmacıların gönderilmesi onları ölüme göndermek olur. İnsanlığımız da, medeniyetimiz de, vicdanımız da, hukuk da bunu kabul etmez.

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Atay Uslu

PROVOKASYON MEŞRUDUR ANLAYIŞI

Artık meselenin sığınmacılar olmadığı, AK Parti’ye, Türkiye’ye karşı operasyon olduğu nettir. Bilinmelidir ki, mevzu bahis göç ise ‘provokasyon meşrudur’ anlayışını benimseyenlerin siyasi ömürleri seçimle sınırlıdır. Irkçı öfkenin kabartılmasından geriye sadece tarihsel utanç sayfaları kalır. Avrupa bu dili, göçmenlere karşı, Müslümanlara karşı, Türklere karşı kullanıyor. ‘Türkler-Müslümanlar Avrupa’yı işgal edecek defolsunlar!’ söylemleri ile ‘20 yıl sonra Suriye istilası’ demek arasında ne fark var?”

GÖNÜLLÜ DÖNÜŞLERİ ARTIRACAK

Türkiye’nin 1 milyon Suriyeli sığınmacının gönüllü geri dönüşünü sağlayacak yeni bir projeyi hayata geçirdiğini kaydeden Uslu, güvenli bölgede yaşam ekosisteminin kurulması için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Güvenli bölgenin genişlemesi, ekosistemin oluşması ile gönüllü, onurlu ve güvenli şekilde bölgeye dönüşlerin artacağına vurgu yapan Uslu, “Güvenli bölgenin genişlemesiyle ya da Suriye’nin tamamının güvenli hale gelmesi durumunda tüm Suriyeli kardeşlerimiz evlerine güvenli ve gönüllü olarak döneceklerdir” ifadelerini kullandı.

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