Üç ilde orman yangını

Yaz mevsimi geldi, hava sıcaklıkları hissedilir derecede arttı. Sıcaklık artışıyla birlikte orman yangını riski de artıyor. Bursa'nın Orhaneli, Antalya'nın Aksu ile Muğla'nın Milas ilçelerinde orman yangını çıktı. Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı Topuk Mahallesi ile Göktepe Mahallesi arasındaki çam ormanlarında dün saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, karadan 18 arazöz, 48 araç ve 230 personelle söndürme çalışmasını yürüttü. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, çıkan yangında 100 hektar orman alanının yandığını, 4 uçak, 4 helikopter karadan ise 400 personel ile yangın söndürme çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Antalya'nın Aksu ilçesi Çalkaya Mahallesi'nde ise dün saat 15.00 sıralarında ot yangını çıktı. Büyüyen alevler, ormana sıçradı. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına itfaiye ve orman ekipleri, karadan müdahale etti. Seralara ve yerleşim yerlerine yakın olan yangına 2 uçak, 2 helikopter, 12 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale edildi. Ekiplerin çalışmasının ardından kontrol altına alınan yangın, yaklaşık 5 hektar ormanlık alana zarar verdi.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Muğla'nın Milas ilçesi Alaçamlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda da saat 15.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı. Yangın bölgesine karadan müdahale için 45 arazöz ve su tankeri, havadan müdahale için 5 uçak ve 4 helikopter gönderildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürülen yangında, 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Balıkesir’de Ormana giriş yasak

Yaz mevsimi ile birlikte artması beklenen hava sıcaklıkları nedeniyle orman yasaklarına karşı önlemler alınmaya devam ediyor. Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji'den alınan son bilgiler çerçevesinde hava sıcaklıklarının yükseleceği, rüzgarın kuvvetli etki göstereceği ve bu durumun orman yangını riskini artıracağı belirtildi. Bu kapsamda Balıkesir genelinde tüm orman alanlarına giriş ve çıkışların 31 Ekim 2024'e kadar yasaklandığı kaydedildi.







