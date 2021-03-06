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MUĞLA

Aslı Yılmaztürk kimdir, kaç yaşında? Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ün ölüm nedeni belli oldu!

Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ün ölüm nedeni belli oldu

Muğla'nın Ula ilçesindeki tek katlı evde cansız bedeni bulunan ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ün ölüm nedeni kesinleşti. Evde yapılan inceleme sonrasında Yılmaztürk'ün çaydanlıktan taşan suyun söndürdüğü ocaktan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Peki, Aslı Yılmaztürk kimdir, kaç yaşında?

Haber Merkezi DHA
Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk Muğla Ula'daki tek katlı evde ölü bulundu.
Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk Muğla Ula'daki tek katlı evde ölü bulundu.

Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk, tatil için Ula ilçesine bağlı Akçapınar Mahallesi'ne geldi. Tek katlı müstakil evde kalan Yılmaztürk'ten haber alamayan yakınları, durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine Yılmaztürk'ün kaldığı eve sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Dün saat 23.00 sıralarında eve giren ekipler, Aslı Yılmaztürk'ü hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yılmaztürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

ÇAYDANLIKTAN TAŞAN SU OCAĞI SÖNDRMÜŞ!

Yılmaztürk'ün cenazesi, yapılan incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Evde yapılan incelemede ise, yanan ocağı çaydanlıktan taşan suyun söndürdüğü, Yılmaztürk'ün de sızan gazdan zehirlendiği saptandı.

  • Otopsi işlemleri süren Yılmaztürk, İstanbul'da toprağa verilecek.

ASLI YILMAZTÜRK KİMDİR?

34 yaşında hayatını kaybeden Aslı Yılmaztürk Artxdesign kurucusudur. Yılmaztürk, kreatif direktör olarak görev yapmaktaydı.

Robert Lisesi'ni bitiren Yılmaztürk sonra üniversitede ekonomi bölümünü kazandı. Görsel tasarım öğrenimi gördü.

2008'de AXD'yi bir blog olarak başlatan Yılmaztürk, 2015'de Artsxdesign'ı bir iş modeline dönüştürdü.

Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk tatil için geldiği Ula'da ölü bulundu
HAYAT
Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk tatil için geldiği Ula'da ölü bulundu
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