Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk tatil için geldiği Ula'da ölü bulundu

Dünya

ABD'de 25 yıldır tutuklu olan üç zanlı suçsuz oldukları anlaşılınca serbest bırakıldı

ABD'de 25 sene önce görevi başında olmayan bir polis memuru ve iş yeri sahibini öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan üç zanlı, savcıların delilleri kasıtlı olarak sakladığının anlaşılması sonucu serbest bırakıldı.