Yıldız Tilbe'den Erbakan paylaşımı

Merhum Necmettin Erbakan'ın Ayasofya konuşması tekrar gündemde: Ölümünün 10'uncu yılında Ayasofya'da anılacak

Milli Görüş'ün merhum lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın Ayasofya Camii'nin açılışının önemini anlatan bir konuşması yeniden gündeme geldi. Erbakan'ın o görüntülerde, 'Ayasofya bir cami olarak kullanılmak mecburiyetinde olduğu halde, sırf Batılılardan korkulduğu için kapatılmış, bir müze halinde kullanılmaya kalkışılmıştır.



Elbette Ayasofya camidir. Cami olarak ibadete açılacaktır.' ifadeleri yer alıyor.



Merhum Başbakan Necmettin Erbakan, 10 yıl önce Hakk'ın rahmetine kavuşmuştu. En büyük mücadeleleri arasında Ayosofya'nın tekrar ibadete açılması bulunuyordu. Necmettin Erbakan, vefatının 10. yıl dönümünde, 10 Temmuz 2020'de Cumhurbaşkanı kararnamesiyle ibadete açılan Ayasofya'da dualarla anılacak.



