Hayat Yıldız Tilbeden Erbakan paylaşımı
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Yıldız Tilbe'den Erbakan paylaşımı

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ünlü şarkıcı yıldız Yıldız Tilbe, Milli Görüş hareketinin kurucu lideri ve Türk siyasetinin hocası Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın vefatının 10. yılı doalyısıyla Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yıldız Tilbe
Yıldız Tilbe

Milli Görüş hareketinin kurucu lideri ve Türk siyasetinin “Erbakan Hoca”sı merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan’ın vefatının üzerinden 10 yıl geçti. Birçok kesimden Erbakan'la ilgili gönderiler paylaşılıyor. Onlardan biri de Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ünlü şarkıcı yıldız Yıldız Tilbe oldu.

Tilbe, Twitter hesabından #NecmettinErbakan hashtag'inin sonuna kalp emojisi koydu. Şarkıcının gönderisi kısa süre içinde yüzlerce beğeni aldı.

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Merhum Necmettin Erbakan'ın Ayasofya konuşması tekrar gündemde: Ölümünün 10'uncu yılında Ayasofya'da anılacak
OYNAT 00:59
Merhum Necmettin Erbakan'ın Ayasofya konuşması tekrar gündemde: Ölümünün 10'uncu yılında Ayasofya'da anılacak
Milli Görüş'ün merhum lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın Ayasofya Camii'nin açılışının önemini anlatan bir konuşması yeniden gündeme geldi. Erbakan'ın o görüntülerde, 'Ayasofya bir cami olarak kullanılmak mecburiyetinde olduğu halde, sırf Batılılardan korkulduğu için kapatılmış, bir müze halinde kullanılmaya kalkışılmıştır.

Elbette Ayasofya camidir. Cami olarak ibadete açılacaktır.' ifadeleri yer alıyor.

Merhum Başbakan Necmettin Erbakan, 10 yıl önce Hakk'ın rahmetine kavuşmuştu. En büyük mücadeleleri arasında Ayosofya'nın tekrar ibadete açılması bulunuyordu. Necmettin Erbakan, vefatının 10. yıl dönümünde, 10 Temmuz 2020'de Cumhurbaşkanı kararnamesiyle ibadete açılan Ayasofya'da dualarla anılacak.


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