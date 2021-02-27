Yıldız Tilbe'den Erbakan paylaşımı

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ünlü şarkıcı yıldız Yıldız Tilbe, Milli Görüş hareketinin kurucu lideri ve Türk siyasetinin hocası Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın vefatının 10. yılı doalyısıyla Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.
Milli Görüş hareketinin kurucu lideri ve Türk siyasetinin “Erbakan Hoca”sı merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan’ın vefatının üzerinden 10 yıl geçti. Birçok kesimden Erbakan'la ilgili gönderiler paylaşılıyor. Onlardan biri de Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ünlü şarkıcı yıldız Yıldız Tilbe oldu.
Tilbe, Twitter hesabından #NecmettinErbakan hashtag'inin sonuna kalp emojisi koydu. Şarkıcının gönderisi kısa süre içinde yüzlerce beğeni aldı.