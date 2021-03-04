Hakan Taşıyan'dan umutlandıran haber: Doktorlarından açıklama geldi

Yaklaşık 4 aydır hastanede tedavi gören Sanatçı Hakan Taşıyan'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Karaciğer donörü ile ilgili gelişmeler mevcuttur. Fakat nihai karar doktorlarımızın tetkikleri sonucu netleşecektir. Allah’ın izni ve sizlerin dualarıyla güzel gelişmeler olacaktır, inşallah. Gelişmeler hakkında bilgilendirme yapılacaktır. Dualarınızı eksik etmeyin" denildi.

Şikayetleri 1 yıl önce başladı

Ankara’da yaşayan ünlü şarkıcı Hakan Taşıyan, yaklaşık 1 yıl önce yaşadığı rahatsızlık sonrası özel bir hastaneye kaldırılmış, tedavisinin ardından taburcu edilmişti. Ancak 4 ay önce tekrar rahatsızlanan sanatçı, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınmış, burada yapılan tetkitlerin ardından Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk edilmişti.

HAYAT Hakan Taşıyan için acil çağrı: Sosyal medyadan duyurdular

Donör bulunamadı

Hastanenin Onkoloji bölümünde tedavi altına alınan Taşıyan için, acil olarak böbrek ve karaciğer nakline ihtiyaç olduğu tespit edilmişti. Ailesinden alınan örnekler sonucunda Taşıyan’ın kız kardeşinin böbreğinin Hakan Taşıyan’a nakledilebileceği belirlenmişti. Ancak karaciğer için herhangi donör bulanamayan şarkıcının tedavisi devam ediyor.

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Sosyal medya hesabından sevenlerine seslenen Hakan Taşıyan; 'Dualarınıza ihtiyacım var gönül Dostlarım. Tekrar görüşmek dileğiyle' ifadelerini kullandı.

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