'Ünlülerin psikoloğu'nun diploması ve klinik açma yetkisi yokmuş

Üç bin TL karşılığında 50 bin TL vaadeden dolandırıcıyı gazeteciler kayda aldı

Kişilerin şahsi sosyal medya hesaplarını ele geçirerek onlar adına 'Ben para yatırdım çok daha fazlasını kazandım' paylaşımları yapan, bu yolla çevresini dolandıran çete yenisafak.com Editörü Taha Hüseyin Karagöz'e yakalandı. Kamera önünde dolandırıcılarla konuşan Karagöz, o anları kayda aldı.





