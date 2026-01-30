Urfalı gençler 'başlık parası'na isyan etti

Adana’nın Yüreğir ilçesinde Şanlıurfalıların yoğun olarak yaşadığı kırsal mahallelerde gençler, evlilikte talep edilen ‘başlık parası’ geleneğine karşı eylem yaptı. Evlenemediklerini dile getiren gençler, taşıdıkları dövizlerle Kemal Sunal’ın başrolünde oynadığı Kibar Feyzo filmine gönderme yaptı. Bir araya gelerek eylem yapan yaklaşık 20 genç, başlık parasının artık sona ermesi gerektiğini söyledi. Yüksek miktarlarda para istendiğini belirten gençler, "Kibar Feyzo 50 yıl önce bu günü anlattı", "700 bin TL’den başlayan fiyatlarla başlık parası", "Mal değiliz satılalım" yazılı dövizler taşıdı. Eyleme katılan Ahmet Yüksel (22), evlenmek istediğini ancak başlık parası nedeniyle bunun mümkün olmadığını belirterek, “Ben aslen Şanlıurfalıyım ama burada doğup büyüdüm. Şu an 600-700 bin TL para istiyorlar. Biz araba almıyoruz, ticaret yapmıyoruz. Evlilik Müslümanın işidir. Biz haram yoldan kaçınıyoruz” dedi.