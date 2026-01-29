Parayı bölüşemeyince ortaklarını ihbar etti

İstanbul’da 87 yaşındaki emekli öğretmeni telefonla dolandıran şebekenin, iç anlaşmazlık sonucu çözüldüğü ortaya çıktı. Kadıköy’de yaşayan emekli öğretmen C.A’yı hedef alan 4 şüpheliden birinin, suç ortaklarıyla yaşadığı sorun nedeniyle polise ihbarda bulunduğu, bu sayede zanlıların yakalandığı öğrenildi.

YİNE FETÖ TUZAĞİ

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler, C.A’yı arayarak adının FETÖ soruşturmasına karıştığını, banka hesaplarının örgütün finansmanında kullanıldığını ileri sürdü. Yaşlı kadını korkutan zanlılar, hesaplarındaki parayı Türk lirasından dolara çevirerek kendilerine teslim etmesini, aksi halde tutuklanacağını söyledi. Bu yöntemle dolandırıcılık yapan şüphelilerden birinin, daha sonra yaşanan anlaşmazlık nedeniyle polise başvurarak dolandırıldığını iddia ettiği ve diğer zanlıları ihbar ettiği belirlendi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Gaziosmanpaşa ve Esenler’de düzenlenen operasyonlarla şüphelileri yakaladı.

61 BİN DOLAR ELE GEÇİRİLDİ

Tutuklanan zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 61 bin 100 dolar ele geçirilirken, bir iş yerinde ruhsatsız tabanca bulundu. Olayla ilgili soruşturma kapsamında, mağdur C.A’nın evine giden polis ekipleri, yaşlı kadının yaşadığı süreci günlüğüne not ettiğini tespit etti. Günlükte “Hayatımın en zor günleri”, “Yalnızlık” ve “2026 çok kötü başladı” gibi ifadelerin yer aldığı, bu notların delil olarak dosyaya eklendiği öğrenildi.

25 OCAK’TA BAŞVURMUŞ

Öte yandan C.A, 25 Ocak’ta Kadıköy’de polis merkezine başvurarak dolandırıldığını bildirmiş, banka hesaplarındaki tüm parayı dolara çevirip Kadıköy’deki evinde 110 bin dolar teslim ettiğini söylemişti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.







