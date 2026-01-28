Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Emekli öğretmeni 117 bin dolar dolandırdı: Suç ortağını ihbar etti

Emekli öğretmeni 117 bin dolar dolandırdı: Suç ortağını ihbar etti

16:1428/01/2026, Çarşamba
G: 28/01/2026, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
İstanbul
İstanbul

Kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan bir çetenin üyesi, suç ortağını ihbar etti. 87 yaşındaki emekli öğretmeni 117 bin dolar dolandırdıklarını anlatan şüpheli "Arkadaşım beni kandırdı. Onu yakalayın, teslim olayım" dedi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'ni arayarak ihbarda bulunmak isteyen bir kişi,
“Arkadaşlarımla bir iş yaptık. Bir yerden para alacaktık. Ancak parayı alan arkadaşım beni kandırdı. Payımı vermeden ortadan kayboldu. Siz onu yakalayın, ben de gelip teslim olayım"
dedi. Suç ortağının ismini polise söyledi. Ancak teslim olacağını söyleyen kişi Emniyet Müdürlüğü'ne gelmedi.

4 şüpheli yakalandı

İhbar üzerine çalışma başlatan polis, ismi geçen kişinin İstanbul'da bir otelde kaldığını belirledi. Otele düzenlenen operasyonda Ertuğrul A. ile birlikte 3 arkadaşı gözaltına alındı. Yapılan incelemede, şüphelilerin bir süre önce telefon dolandırıcılığı yapan bir çeteden aldıkları talimatla Kadıköy'deki bir eve giderek dolandırdıkları kişiden 117 bin 373 doları elden aldıkları belirlendi. Polis ekipleri, şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda paranın bir bakkalda saklandığını tespit etti. İş yerine yapılan baskında, rafların arasında gizlenmiş 61 bin 100 dolar ele geçirildi.

Şüpheli ile parayı aldıkları eve gidildi

Sorgularında paranın kime ait olduğunu bilmediklerini söyleyen şüphelilerden Ertuğrul A.'dan, Kadıköy'de parayı aldığı evi göstermesi istendi. Uzun süre ekiplerle dolaşan şüpheli, parayı kapıdan teslim aldığı evi hatırlayarak polise gösterdi.

Dolandırılan emekli öğretmen polisleri dolandırıcı sandı

Kadıköy 19 Mayıs Mahallesi'ndeki adrese giden polis ekipleri, içeride bulunan 87 yaşındaki emekli öğretmen C.A.'ya polis olduklarını söyleyerek kapıyı açmasını istedi. Ancak gelenlere inanmayan C.A., bağırarak yardım istedi. Komşularının sakinleştirmesinin ardından kapıyı açan C.A., sahte polisler tarafından dolandırıldığını anlayarak şikâyetçi oldu.

Kayıtlı olmayan telefon göndermişler

Soruşturma kapsamında, C.A.'yı arayan kişilerin kendilerini polis olarak tanıttıkları, büyük bir operasyon yürütüldüğünü söyleyerek mağduru kandırdıkları belirlendi. Şüphelilerin, halk arasında 'patates hat' olarak bilinen, kimse adına kayıtlı olmayan bir cep telefonunu kadına göndererek,
"Sadece bu telefonla bizimle konuş, talimatlarımızı yerine getir"
dedikleri tespit edildi.

Mağdurun dairelerini de almaya çalışmışlar

Şüphelilerin, parayı aldıktan sonra da C.A.'yı aramaya devam ettikleri, üzerine kayıtlı daireleri satabilmek için vekalet vermesi yönünde baskı yaptıkları ortaya çıktı. Sürekli aramalardan bunalan C.A.'nın günlüğüne,
'Bugün çok zor geçti', 'Hayatımın en kötü yılbaşısı', 'Vekalet ver emri geldi', 'Dayan, dayan'
gibi notlar yazdığı belirlendi.

Daha önce de dolandırıldığı ortaya çıktı

Polis incelemesinde, C.A.'nın yaklaşık bir ay önce de telefon dolandırıcıları tarafından arandığı, bu olayda da 100 bin dolar parasının alındığı ve şüphelilerin ortadan kaybolduğu tespit edildi.

Suçunu itiraf etti

Dolandırıcılık Büro Amirliği'nde suçunu itiraf eden Ertuğrul A., kadından aldığı parayı çete üyelerine teslim etmediğini belirterek,
"Bana kumar borcu tahsil edileceği söylenmişti. Ancak parayı alırken bunun bir dolandırıcılık olduğunu anladım. Bu nedenle parayı onlara vermedim"
dedi. Soruşturma sonucunda, Ertuğrul A.'nın paranın bir bölümünü arkadaşlarıyla birlikte otellerde harcadığı, borçlarını kapattığı, kalan parayı ise bir bakkal dükkânında sakladığı ortaya çıktı.

4 şüpheli tutuklandı

Polisteki işlemleri tamamlanan Ertuğrul A., M.C.E. (20), Ö.K. (20) ve M.T. (22) adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.








#emekli öğretmen
#Kadıköy
#dolandırıcı
#İstanbul
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Monaco - Juventus maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kenan Yıldız ilk 11'de mi? Juventus maçı şifresiz canlı yayın kanalı belli oldu