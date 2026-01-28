Emekli öğretmeni 117 bin dolar dolandırdı: Suç ortağını ihbar etti

Kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan bir çetenin üyesi, suç ortağını ihbar etti. 87 yaşındaki emekli öğretmeni 117 bin dolar dolandırdıklarını anlatan şüpheli "Arkadaşım beni kandırdı. Onu yakalayın, teslim olayım" dedi.
4 şüpheli yakalandı
İhbar üzerine çalışma başlatan polis, ismi geçen kişinin İstanbul'da bir otelde kaldığını belirledi. Otele düzenlenen operasyonda Ertuğrul A. ile birlikte 3 arkadaşı gözaltına alındı. Yapılan incelemede, şüphelilerin bir süre önce telefon dolandırıcılığı yapan bir çeteden aldıkları talimatla Kadıköy'deki bir eve giderek dolandırdıkları kişiden 117 bin 373 doları elden aldıkları belirlendi. Polis ekipleri, şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda paranın bir bakkalda saklandığını tespit etti. İş yerine yapılan baskında, rafların arasında gizlenmiş 61 bin 100 dolar ele geçirildi.
Şüpheli ile parayı aldıkları eve gidildi
Sorgularında paranın kime ait olduğunu bilmediklerini söyleyen şüphelilerden Ertuğrul A.'dan, Kadıköy'de parayı aldığı evi göstermesi istendi. Uzun süre ekiplerle dolaşan şüpheli, parayı kapıdan teslim aldığı evi hatırlayarak polise gösterdi.
Dolandırılan emekli öğretmen polisleri dolandırıcı sandı
Kadıköy 19 Mayıs Mahallesi'ndeki adrese giden polis ekipleri, içeride bulunan 87 yaşındaki emekli öğretmen C.A.'ya polis olduklarını söyleyerek kapıyı açmasını istedi. Ancak gelenlere inanmayan C.A., bağırarak yardım istedi. Komşularının sakinleştirmesinin ardından kapıyı açan C.A., sahte polisler tarafından dolandırıldığını anlayarak şikâyetçi oldu.
Kayıtlı olmayan telefon göndermişler
Mağdurun dairelerini de almaya çalışmışlar
Daha önce de dolandırıldığı ortaya çıktı
Polis incelemesinde, C.A.'nın yaklaşık bir ay önce de telefon dolandırıcıları tarafından arandığı, bu olayda da 100 bin dolar parasının alındığı ve şüphelilerin ortadan kaybolduğu tespit edildi.
Suçunu itiraf etti
4 şüpheli tutuklandı
Polisteki işlemleri tamamlanan Ertuğrul A., M.C.E. (20), Ö.K. (20) ve M.T. (22) adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.