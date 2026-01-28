Çetelerin hedefinde 'öğrenciler' var: IBAN tuzağına karşı farkındalık oluşturulacak

Bilişim sistemleri kullanılarak işlenen dolandırıcılık suçlarında üniversite öğrencilerinin giderek daha fazla hedef alındığına dikkat çeken emniyet birimleri, gençlerin farkında olmadan suç süreçlerine dahil olmasını önlemek amacıyla üniversitelerde bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarını yaygınlaştırma kararı aldı.

Çok sayıda öğrenci, kimi zaman ek gelir düşüncesiyle ya da güven tesis ettikleri kişiler aracılığıyla suistimal edilen iyi niyetleri ile banka hesaplarını başkalarına kullandırıyor. Ancak “IBAN tuzağı” olarak bilinen yöntemle gençler, kısa sürede sanık konumuna düşebiliyor. Bu durum, adli sicilden eğitim hayatına, gelecek planlarından iş başvurularına kadar uzanan ciddi sonuçlar doğuruyor.

SUÇ SÜRECİ SOSYAL MEDYADAN BAŞLIYOR

Emniyet kaynaklarından yapılan değerlendirmelerde, öğrencilerin özellikle sosyal medya, mesajlaşma uygulamaları ve çevrim içi ilanlar üzerinden kurulan temaslarla hedef alındığı ifade edildi.

“Kolay kazanç, evden iş, staj imkânı” gibi vaatlerle kurulan iletişimlerin ardından gençlerden banka hesap bilgisi istenmesi, para transferlerinde “aracı” yapılmaları ve böylece dolandırıcılık zincirinin bir parçasına dönüştürülmeleri en sık karşılaşılan yöntemler arasında gösteriliyor. Emniyet birimleri, hukuki sonuçların yeterince bilinmemesinin, gençleri bu tuzaklara karşı daha savunmasız hale getirdiğine işaret ediyor.

ÖNLEYİCİ ÇALIŞMALAR YAYGINLAŞTIRILACAK

Adli kaynaklar ise bu tür suçlarla mücadelede yalnızca soruşturma ve kovuşturma süreçlerine odaklanmanın yeterli olmadığı görüşünde. Bu nedenle üniversitelerin bulunduğu illerde yeni bir bilgilendirme sürecinin başlatılması planlanıyor.

Adalet Bakanlığı, illerde başsavcılıllar koordinasyonunda üniversite rektörlükleriyle iş birliği yapılarak, gönüllülük esasına dayalı seminerler, paneller, sunumlar ve bilgilendirme toplantıları düzenlenmesini kararlaştırdı.

Etkinliklerde, uygulamada karşılaşılan örnekler üzerinden “öğrencilerin hangi yöntemlerle suç sürecine çekildiği” ve “bu eylemlerin doğurduğu hukuki sonuçlar” açık bir dille anlatılacak.

TOPLUMSAL ADALET VURGUSU

Farkındalık çalışmaları, bireysel mağduriyetleri önlemenin ötesinde toplum genelindeki adalet duygusunu güçlendirmeyi de hedefliyor. Gençlerin eğitim süreçlerinin başında verilecek bu eğitimler ile cezai sorumluluklarının farkına varması sağlanacak. Aileler ve toplum açısından kritik bir kazanım sağlanması hedefleniyor.

Çalışmaların yargı çevresindeki ayağı, Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun organizasyonu ve yönlendirmesi çerçevesinde yürütülüyor. Yargı teşkilatının ilgili birimleri arasında koordinasyonla yürütülecek farkındalık seminerlerinin temel yaklaşımı, “cezalandırmadan önce bilgilendirmek ve korumak” olarak belirlendi.

BATMAN’DA “SİBER GÜVENLİK FARKINDALIK PANELİ”

Bu kapsamda örnek bir uygulama Batman’da hayata geçirildi. Batman Üniversitesi ile Batman Cumhuriyet Başsavcılığı arasında, üniversite öğrencilerine yönelik bilişim yoluyla dolandırıcılık suçlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla “Siber Güvenlik Farkındalık Paneli” düzenlenecek.

Panelde, IBAN paylaşımı talepleri, sahte iş ve staj teklifleri, kolay kazanç vaatleri ve dijital ödeme yöntemleri üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık türleri ele alınacak. Etkinlikte, bu eylemlerin hukuki sonuçlarının da anlaşılır bir dille aktarılması hedefleniyor. Batman’daki çalışmanın, diğer üniversite illeri için örnek teşkil etmesi ve benzer faaliyetlerin ülke genelinde yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

DİJİTAL TEHDİTLER VE HUKUKİ BOYUT MASAYA YATIRILACAK

Panel, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 13.30’da Merkez Kampüs Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek. Panelde, dijital ortamda karşılaşılan tehditler, kişisel verilerin korunması ve bilişim suçlarının hukuki boyutları detaylı şekilde ele alınacak.

ALANINDA UZMAN İSİMLER KONUŞMACI OLARAK KATILACAK

Panele konuşmacı olarak Batman Cumhuriyet Savcısı Hasan Hüseyin Karaduman ile Batman Adli Yargı Komisyonu Başkanı Adnan Esmer katılacak. Panelin moderatörlüğünü ise Batman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Çınar üstlenecek.