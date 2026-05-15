Van'a kamyonet takla attı: Ölü ve yaralılar var

Kaza, Varto ilçesine bağlı Leylek köyünde meydana geldi. Sürücüsünü ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyonet, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, araçta bulunan yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırırken, hayatını kaybeden kişinin cenazesi ise morga alındı.