Yalancı Özgür Özel

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında yine iftiralara sığındı. Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturmasından yargılandığı davanın iddianamesindeki “siyaseti finanse etme” suçlamasına karşı yeni savuma argümanları türetmeye çalışan Özel, yalanlarına bir yenisini daha ekledi. Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994-1998 yılları arasındaki İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı döneminde, belediyenin pano ihalelerinin Albayrak Grubu’nda olduğunu, hatta bu pano ihalelerinden “iktidara yürüyüş parası” adı altında “rüşvet” alındığını öne sürdü

ÖZEL BUNU BİRİLERİNDEN DUYMUŞ

Özel, Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkında asılsız iddialarda bulunduğu toplantıda Albayrak ailesine de kaynağı belirsiz yalanlarla saldırdı. Özel, “Bir havuz vardır. Albayraklar zamanında İBB'de sistem derlermiş adına. Ben ömrümde duymadım sistem diye bir şey. Sonradan bir öğrendim ki İBB Tayyip Bey'deyken Albayraklar pano reklam panosu işinde bir sistem kurmuşlar. Parayı vermeyen, para payı alamazmış. O para da o zamanlar ‘Cihat için alınınca rüşvete sayılmaz’ da derlermiş, işleri rahatlasın diye. İktidara yürüyüş parasıymış” ifadelerini kullandı.

DGM İDDİANAMESİNDE BİLE YOK

Söz konusu dönemde Albayrak Grubu'nun İBB’ye ait pano ve billboard ihaleleri üzerinden bir "sistem" kurduğunu söyleyen Özel, bu sistem üzerinden gelir paylaşımı yapıldığı iddiasında bulundu. Ancak söz konusu dönemde Albayrak Grubu böyle bir ihaleye girmediği gibi, 28 Şubat sonrasında Albayrak ailesinin gözaltına alınıp Devlet Güvenlik Mahkemeleri'nde (DGM) yargılandığı yıllarda dahi böyle bir iddia ne DGM savcısının hazırladığı iddianamede ne de mahkeme kayıtlarında yer aldı.

İddialar delilsiz

Özgür Özel, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in İstanbul, Ankara, İzmir ve Çanakkale’de milyonlarca lira değerinde taşınmazı olduğunu öne sürdü. Bu iddialara Gürlek’ten yanıt gecikmedi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürlek, Özel’in kendisine yönelik iddialarını “herhangi bir delile dayanmayan açık bir algı operasyonu” olarak nitelendirdi. 20 yılı aşkın süredir devletin çeşitli kademelerinde görev yaptığını ifade eden Gürlek, hâkim olan eşiyle birlikte mal varlığı beyanlarını mevzuata uygun şekilde düzenli olarak sunduklarını vurguladı. Özel’in gündeme getirdiği iddiaların “tapu kayıtlarında karşılığı olmayan hayal ürünü” olduğunu savunan Gürlek, bu tür söylemlerin kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğunu belirtti. Özgür Özel’in daha önce de benzer iddialarda bulunduğunu ve bunların asılsız çıktığını kaydeden Gürlek, şu ifadeleri kullandı: “Yargı görevim süresince terör ve organize suç yapılarıyla yürüttüğüm mücadele nedeniyle şahsımı bu şekilde sorumsuzca hedef göstermesi, sistematik bir karalama kampanyasının parçasıdır. Elinde gerçekten bilgi ve belge olduğunu iddia edenlerin adresi siyasi kürsüler değil, ilgili yargı mercileridir. Bu iftiralar karşısında, başta manevi tazminat olmak üzere gerekli yasal süreçleri derhal başlatıyorum.”











