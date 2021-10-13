Yargıtay'dan Kadir Şeker kararı: Cezanın bozulmasını istedi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Kadir Şeker'in dosyası hakkındaki görüşünü dosyanın görüldüğü 1. Ceza Dairesi'ne iletti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Konya'daki mahkemenin Kadir Şeker'e verdiği cezanın olması gerekenden yüksek olduğunu belirtti ve bozulmasını istedi.
KADİR ŞEKER OLAYI
Olay, geçen yıl 5 Şubat akşamı, Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. Özgür Duran'ın sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü gerekçesiyle olaya müdahale etmek isteyen Kadir Şeker, çıkan arbedede Duran'ı bıçaklayarak öldürdü.
12 YIL 6 AY CEZA ALMIŞTI
Kadir Şeker, 14 Ekim'de görülen duruşmada "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Suçu tahrik altında işlediği gerekçesiyle cezası 15 yıl hapse çevrilmiş, iyi hal indirimiyle de 12 yıl 6 aya düşürülmüştü.