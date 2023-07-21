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Yedinci ok kasetçilik

CHP’de ‘değişim’ sloganıyla başlayan tartışma, Kılıçdaroğlu’na darbe planları yapan Zoom cuntasının deşifre olmasıyla kaosa dönüştü. Zoom kasetini Genel Merkez'in sızdırdığı iddia edilirken, İmamoğlu casus avına çıktı. Partide benzer nitelikte çok sayıda kaset olduğu konuşuluyor.

Burak Doğan
04:00 . 21/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
İmamoğlu, Zoom üzerinden Kılıçdaroğlu'nu genel başkanlıktan indirme planlarının konuşulduğu gizli toplantılar yapmıştı.

İmamoğlu, Zoom üzerinden Kılıçdaroğlu'nu genel başkanlıktan indirme planlarının konuşulduğu gizli toplantılar yapmıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu’nu devirme planları yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, partinin önemli isimleriyle yaptığı gizli Zoom toplantısının deşifre olması CHP’yi alt üst etti. Skandalla ilgili yeni iddialar gelmeye devam ediyor. CHP kaynaklarına göre, Türkiye gündemine bomba gibi düşen Zoom kasedi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun onayı ile CHP Genel Merkezi tarafından sızdırıldı. Ekrem İmamoğlu ve ekibi ise toplantıyı genel merkeze servis eden köstebeği arıyor.


TÜM GÖRÜŞLER KAYDEDİLDİ

Kaynaklara göre, imamoğlu önderliğindeki ‘Zoom cuntası’ çevrimiçi pek çok toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantılara CHP yönetimindeki isimlerin yanı sıra bazı il ve ilçe başkanları ile kurultay delegeleri de katıldı. Ancak tüm toplantılar kaydedilerek kasetler Genel Merkez’e servis edildi. Kasetleri arşivleyip görüntülerdeki katılımcıları tek tek fişlediği iddia edilen Kılıçdaroğlu’nun bu isimleri pasifize etmek için düğmeye bastığı belirtiliyor.


KASETLE ŞANTAJ YAPACAK

Kılıçdaroğlu’nun İmamoğlu ile hareket edenlerin istifasını isteyeceği, kabul etmeyenleri kasetlerini yayınlatarak çekilmeye zorlayacağı belirtiliyor. Ayrıca bu yolu izleyerek Kılıçdaroğlu’nun muhaliflere de gözdağı vereceği konuşuluyor. Öte yandan CHP MYK’sında yer alıp İmamoğlu ile hareket eden isimlerin Zoom toplantılarında bazı il başkanlarını da aradığı ‘görevden alınacaksın’ diyerek kendi taraflarına çekmeye çalıştıkları dile getirildi.


Tekrarlanırsa gereğini yaparım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibinin Zoom videosu ile ilgili ilk kez konuştu. Habertürk TV’de açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, “Sadece beni değil partiyi ilgilendiren konu. Sonuçta partiye uzun yıllar emek veren arkadaşların yaptıkları bir toplantı olarak düşünebiliriz. Etik olarak rahatsız edici bazı uygulamalar var. Parti içi konuları televizyonlarda konuşmayı doğru bulmam. Konuyu disiplin kuruluna sevketmeyi düşün-müyorum” ifadelerini kullandı.


ÖZDAĞ İLE GİZLİ PROTOKOL YAPMIŞ

Kılıçdaroğlu, “Parti içi tartışmaları toplumun önüne getirme kadar yanlış bir şey yok. Kurallar içinde mücadele edersiniz. Tekrarlandığında, kuralın dışına çıkıldığında gereğini yaparım. Her toplantının etik kurallar içinde yapılması lazım” dedi. Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile imzalanan protokol hakkında ise, “’Özdağ ile protokol ikimizin namusuna teslim edildi” dedi. Öztrak dahil kimsenin protokolün içeriğini bilmediğini söyledi.


CHP yandaşı İsmail Saymaz'dan Kılıçdaroğlu'na 'Özdağ ile protokol' tepkisi: İmamoğlu yapınca etik değil sen yapınca etik
CHP yandaşı İsmail Saymaz'dan Kılıçdaroğlu'na 'Özdağ ile protokol' tepkisi: İmamoğlu yapınca etik değil sen yapınca etik

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ümit Özdağ'ın 'üç bakanlık ve MİT'i alacaktık' şeklindeki açıklamalarını yalanlayamadı. İddiaları, "İki kişinin namusuna teslim edilen bir konudur." diyerek geçiştiren Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve CHP kurmaylarının kendisi aleyhine düzenlediği 'gizli' toplantıya ise, "Etik olarak rahatsız edici" dedi. CHP Genel Başkanı'nın açıklamalarına mahallesinden de tepkiler gecikmedi. CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, "İmamoğlu'nun zoom’da toplanması etik değil, Kılıçdaroğlu'nun partisinden ve ortaklarından habersiz gizli mutabakat imzalayıp üç bakanlık ve MİT’i vermesi etik"

Kılıçdaroğlu'ndan 'değişim' sorusuna cevap: Yenilenmeye ihtiyacımız var değişimi zaman gösterir
Kılıçdaroğlu'ndan 'değişim' sorusuna cevap: Yenilenmeye ihtiyacımız var değişimi zaman gösterir

Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde alınan tarihi yenilgi sonrası CHP'de 'değişim' rüzgarları esmeye başladı. Parti tabanından, seçmenine kadar büyük etki uyandıran tartışmalara ise Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kulak tıkadı. 'İstifa' çağrılarını duymazdan gelerek kendi koltuğunu sağlamlaştıracak hamlelerde bulunan Kılıçdaroğlu, 'değişim' tartışmasına ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. Çıktığı canlı yayında konuşan Kılıçdaroğlu, partinin değişime değil yenilenmeye ihtiyacı olduğunu ifade ederek, "Değişmeyen hiçbir şey yok. Her şey değişir, mevsimler, insanlar moda, bilim değişir." dedi.

#politika
#CHP
#Ekrem İmamoğlu
#Kemal Kılıçdaroğlu
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