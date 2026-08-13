Yeni nesil suçlara karşı ortak hazırlık: Türkiye ve Bulgaristan polisinden güvenlik iş birliği

Polis Akademisi ile Bulgaristan İçişleri Bakanlığı arasında imzalanan Eğitim ve Akademik İş Birliği Mutabakat Zaptı ile iki ülke polis teşkilatları arasında doğrudan ve sürekli bir eğitim ağı kurulacak. Ortak kurslardan uzman değişimine, organize suçlarla mücadeleden sınır güvenliğine kadar birçok alanda ortak programların önü açılacak. Polis Akademisi’nin daha önce Almanya, Hırvatistan ve farklı ülkelerle yürüttüğü benzer çalışmalar, Bulgaristan ile de hayata geçirilecek. İlk etapta eğitici ve uzman değişimi, ortak kurs ve seminerler, araştırmalar ile karşılıklı ziyaret programları gerçekleştirilecek.

SINIR GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ DE OLACAK

İki ülkenin ortak sınırı paylaşması nedeniyle eğitimler yalnızca klasik polislik alanlarıyla sınırlı kalmayacak. Sınır aşan organize suç örgütleri, uyuşturucu ve insan kaçakçılığı, düzensiz göç, siber suçlar, internet üzerinden örgütlenen yeni nesil suç grupları, mali suçlar ve suç gelirlerinin takibi, ortak uzmanlık programlarının başlıca konuları arasında yer alacak. Bulgaristan-Türkiye sınırının aynı zamanda Avrupa Birliği’nin dış sınırı olması, sınır güvenliği eğitimlerini de öne çıkaracak. Sınır gözetimi, suç soruşturma kapasitesinin artırılması ve kolluk personelinin yeni tehditlere karşı uzmanlaştırılması, iki ülkenin ortak çalışma alanları arasında bulunacak.

POLİSLER KARŞILIKLI EĞİTİM ALACAK

İş birliğinin ilerleyen aşamalarında Bulgar polisler, Türkiye'de Polis Akademisi bünyesindeki programlara katılacak. Polis Akademisi, daha önce Afganistan, Arnavutluk, Kongo Cumhuriyeti, Maldivler, Moğolistan, Somali, Uganda, Ukrayna ve Ürdün'den yabancı polisleri amirlik eğitimine aldı. Yeni mutabakatla Bulgaristan’dan polis amirleri, eğiticiler ve uzman personelin Türkiye’de kısa ve orta süreli eğitim görmesi, Türk polislerinin de Bulgaristan’daki eğitim merkezlerinde programlara katılması mümkün olacak.

ORTAK RAPORLAR HAZIRLANACAK

Mutabakatın akademik ayağında ise iki ülkeyi ortak şekilde etkileyen güvenlik sorunlarına ilişkin araştırmalar öne çıkıyor. Sınır aşan suç örgütleri, uyuşturucu rotaları, düzensiz göç, insan kaçakçılığı ve suçluların dijital ortamda örgütlenmesi gibi başlıklarda Türkiye ve Bulgaristan’dan uzmanlar ortak raporlar hazırlayacak. Mutabakatın ardından teknik heyetler bir araya gelerek ortak eğitim takvimini oluşturacak.