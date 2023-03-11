Yeniden Refah Partisi 'Cumhur İttifakı'na katılacak mı? Kritik toplantı başladı

AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "14 Mayıs destanını aramıza yeni katılan ve katılacak olan dostlarımızla, Cumhur İttifakı olarak inşallah beraberce yazacağız" diyerek Cumhur İttifakı'nın genişleyeceğinin sinyalini verdi.