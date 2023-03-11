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Yeniden Refah Partisi 'Cumhur İttifakı'na katılacak mı? Kritik toplantı başladı

Yeniden Refah Partisi Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhur İttifakı'na katılma teklifini görüşmek üzere Genel Başkan Fatih Erbakan'ın başkanlığında toplandı.

15:53 . 11/03/2023 Cumartesi
Diğer
Fatih Erbakan

Fatih Erbakan

Yeniden Refah Partisi
, AK Parti'den gelen Cumhur İttifakı'na katılma teklifini görüşmek üzere toplantı.

Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı Parti'nin Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın başkanlığında başladı.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, dün Dr. Fatih Erbakan'ı makamında ziyaret etmişti.

Fatih Erbakan - Binali Yıldırım

Genel merkezde gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürmüştü.



#Yeniden Refah Partisi
#Cumhur İttifakı
#AK parti
8 dakika önce
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