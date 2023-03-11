Yeniden Refah Partisi 'Cumhur İttifakı'na katılacak mı? Kritik toplantı başladı

Fatih Erbakan
Yeniden Refah Partisi
, AK Parti'den gelen Cumhur İttifakı'na katılma teklifini görüşmek üzere toplantı.
Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı Parti'nin Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın başkanlığında başladı.
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, dün Dr. Fatih Erbakan'ı makamında ziyaret etmişti.
Genel merkezde gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürmüştü.
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