HÜDA PAR Cumhur İttifakı'na katıldı

AK Parti'den Yeniden Refah Partisi'ne yapılan ziyaretin ardından bir ittifak gelişmesi de Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) cephesinde yaşandı. Partinin Sözcüsü Av. Serkan Ramanlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhur İttifakı'na katılmak için görüştüklerini ifade ederek, karar alınması durumunda bugün saat 15.00'te kamuoyuna açıklayacaklarını duyurdu.