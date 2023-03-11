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Gündem

HÜDA PAR Cumhur İttifakı'na katıldı

HÜDA PAR'ın Cumhur İttifakı'nda katılıp katılmayacağının kararlaştırılacağı kritik toplantı Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun başkanlığında düzenlendi. Zekeriya Yapıcıoğlu toplantı sonrası yaptığı açıklamada HÜDA PAR'ın aday çıkarmayacağını ve seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini duyurdu.

15:25 . 11/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Zekeriya Yapıcıoğlu - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Zekeriya Yapıcıoğlu - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

HÜDA PAR Sözcüsü Av. Serkan Ramanlı, ittifak çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhur İttifakı'na katılmak için görüştüklerini ve partisinin yapacağı toplantı sonrası saat 15.00'te karar alınması durumunda kamuoyuna duyuracaklarını açıklamıştı.

HÜDA PAR'ın Cumhur İttifakı'nda katılıp katılmayacağının kararlaştırılacağı kritik toplantı saat 15.00'te sona erdi.

Zekeriya Yapıcıoğlu

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destekleme kararı aldık"

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, toplantı sonrası basın toplantısı düzenlendi. Yapıcıoğlu toplantı sonrası yaptığı açıklamada HÜDA PAR'ın Cumhur İttifakı'na katıldığını duyurdu.

Yapıcıoğlu, bu sabah toplantı yaptıklarını ve gündemlerinde 2 madde olduklarını söyledi. Yapıcıoğlu
, “Başkanlık divanı toplantısında il ve ilçe teşkilatlarımızla yapmış olduğumuz istişarelerde, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararı aldık”
dedi.
#HÜDA PAR
#Cumhur İttifakı
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#Zekeriya Yapıcıoğlu
37 dakika önce
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HÜDA PAR Cumhur İttifakı'na katıldı
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