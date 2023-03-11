Yeniden Refah’a ittifak ziyareti

Seçim kararı ile birlikte siyasette ittifak trafiği de arttı. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Yeniden Refah Partisi’ni ziyaret ederek Genel Başkan Fatih Erbakan ile bir araya geldi. Basına kapalı görüşmenin ardından açıklama yapan Yıldırım, “Çok verimli, faydalı bir görüşme gerçekleştirdik. Arzu ediyoruz ki bu seçimlerde birlikte yol yürüyelim” dedi. Fatih Erbakan ise “Kendileri Sayın Cumhurbaşkanı’nın selamlarını bizlere ilettiler ve önümüzde yapılacak olan bu seçimlerde, 14 Mayıs seçimlerinde Yeniden Refah Partimizi Cumhur İttifakı’nda görmek istediklerini ifade ettiler” diye konuştu. Erbakan, daveti partisinin yetkili kurullarında değerlendirip en kısa zamanda cevap vereceklerini kaydetti.