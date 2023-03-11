Yeniden Refah’a ittifak ziyareti

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile bir araya geldi.
Seçim kararı ile birlikte siyasette ittifak trafiği de arttı. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Yeniden Refah Partisi’ni ziyaret ederek Genel Başkan Fatih Erbakan ile bir araya geldi. Basına kapalı görüşmenin ardından açıklama yapan Yıldırım, “Çok verimli, faydalı bir görüşme gerçekleştirdik. Arzu ediyoruz ki bu seçimlerde birlikte yol yürüyelim” dedi. Fatih Erbakan ise “Kendileri Sayın Cumhurbaşkanı’nın selamlarını bizlere ilettiler ve önümüzde yapılacak olan bu seçimlerde, 14 Mayıs seçimlerinde Yeniden Refah Partimizi Cumhur İttifakı’nda görmek istediklerini ifade ettiler” diye konuştu. Erbakan, daveti partisinin yetkili kurullarında değerlendirip en kısa zamanda cevap vereceklerini kaydetti.
DSP İLE TEMAS PM SONRASI
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’ın da AK Parti’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşeceği ileri sürüldü. Ancak bu gerçekleşmedi. Söz konusu temasın DSP’nin bugün toplanacak PM’den çıkacak karara göre yaşanabileceği belirtiliyor.