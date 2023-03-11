|
Reklam
Reklam
Gündem

Yeniden Refah’a ittifak ziyareti

AK Parti, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'a 'ittifak' ziyareti gerçekleştirdi. Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, çok faydalı geçtiğini belirttiği ziyarette “Seçimlerde birlikte yürüyelim" teklifinde bulunduklarını söyledi. Fatih Erbakan da, "Cevabımızı en kısa zamanda ileteceğiz" dedi.

Resul Ekrem Şahan
04:00 . 11/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile bir araya geldi.

Seçim kararı ile birlikte siyasette ittifak trafiği de arttı. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Yeniden Refah Partisi’ni ziyaret ederek Genel Başkan Fatih Erbakan ile bir araya geldi. Basına kapalı görüşmenin ardından açıklama yapan Yıldırım, “Çok verimli, faydalı bir görüşme gerçekleştirdik. Arzu ediyoruz ki bu seçimlerde birlikte yol yürüyelim” dedi. Fatih Erbakan ise “Kendileri Sayın Cumhurbaşkanı’nın selamlarını bizlere ilettiler ve önümüzde yapılacak olan bu seçimlerde, 14 Mayıs seçimlerinde Yeniden Refah Partimizi Cumhur İttifakı’nda görmek istediklerini ifade ettiler” diye konuştu. Erbakan, daveti partisinin yetkili kurullarında değerlendirip en kısa zamanda cevap vereceklerini kaydetti.

DSP İLE TEMAS PM SONRASI

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’ın da AK Parti’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşeceği ileri sürüldü. Ancak bu gerçekleşmedi. Söz konusu temasın DSP’nin bugün toplanacak PM’den çıkacak karara göre yaşanabileceği belirtiliyor.



#Cumhur İttifakı
#AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım
#Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan
1 saat önce
default-profile-img
Yeniden Refah’a ittifak ziyareti
Bursa atık su arıtmada zirveye oynuyor
Sinemada ayrım keskinleşti
Deprem tarlayı göle çevirdi
Kayseri 4,8'le sallandı: Afet bölgesi ilan edilecek
Bursaspor-Amedspor maçında çıkan olayların hukuki boyutu
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.