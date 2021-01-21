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ERZURUM

Yol açmaya gitti fırtınada kara saplandı

Yoğun kar yağışı sonrası kapanan köy yollarını açmak için seferber olan Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığına ait iş makinesi Tekman kırsalında yoldan kayarak kara saplandı. Şiddetli fırtınanın yaşandığı bölgede kara saplanan iş makinesini kurtarmak için seferber olan ekipler uzun uğraşlar sonunda iş makinesini saplandığı bölgeden çıkarmayı başardı.

Haber Merkezi İHA
Yol açmaya giden greyder fırtınada kara saplandı.
Yol açmaya giden greyder fırtınada kara saplandı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri yol açma çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

KARA SAPLANDI

Yoğun kar yağışı sonrası kapanan köy yollarını açmak için seferber olan Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığına ait iş makinesi Tekman kırsalında yoldan kayarak kara saplandı. Şiddetli fırtınanın yaşandığı bölgede kara saplanan iş makinesini kurtarmak için seferber olan ekipler uzun uğraşlar sonunda iş makinesini saplandığı bölgeden çıkarmayı başardı.

FIRTINA ZOR ANLAR YAŞATTI

Tekman ilçesine bağlı Taşkesen Mahallesi Hacimeter mezrasının yolunu açmaya çalışan ekip fırtına dolayısıyla zor anlar yaşadı. Yolun alt tarafına düşen greyder Büyükşehir Belediyesi ESKİ iş makinasının yardımı ile uzun uğraşlar sonucu düştüğü yerde çıkarıldı. Ancak çalışma esnasında fırtına çalışanlara zor anlar yaşattı.

Eksi 10 derecede buz tutunca vatandaş üzerinde yürüdü
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Eksi 10 derecede buz tutunca vatandaş üzerinde yürüdü
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Köylerine 2 metre kar: Evlerine kar tünellerinden girip çıkıyorlar
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Son günlerde yoğun kar yağışının etkili olduğu Muş'ta kent merkezinde kar kalınlığı 60 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde ise 2 metreyi geçti. Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu kentin 1800 rakımındaki Yukarı Yongalı köyü, kara gömüldü. Yüksek rakımda olduğu için kar yağışı ve tipinin daha etkili olduğu köyde, tek katlı evler neredeyse görünmeyecek duruma geldi. Kar kalınlığının tek katlı evlerin çatı katına kadar yükseldiği köyde ilginç görüntüler oluştu. Evlerin kapı girişleri ise tünellere benzedi. Evlerinin penceresi kardan kapanan köy sakinleri, küreklerle biriken karı atmaya çalışırken, köy içinde kendi imkanlarıyla açtıkları yollarla da gidiş-gelişlerini sağlıyor.
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Bir hafta boyunca etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle köylerinde kar kalınlığının iki metreyi aştığını söyleyen Eyyüp Omur, “Bütün evler karın atlında kaybolmuş durumdadır. Biz köy içerisini kürek ve elle açıyoruz, tüneller oluşturuyoruz. Bu şekilde gidiş-gelişlerimizi sağlıyoruz. Çünkü köy içerisine iş makineleri giremiyor. Onun için biz mecburuz elle, küreklerle yollarımızı açmaya. Köyümüzde fırtına ve tipinin yanı sıra iki metre kar var” diye konuştu.
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Geçen yıla oranla bu yıl köylerine daha fazla kar yağdığını ve iki metreyi aştığını söyleyen Mehmet Atik ise, “Köyümüzde iki metreyi aşkın kar yağdı. Evlerimiz hep kar altında kalmıştır. Bir haftadan beridir ulaşımımız da yoktu. İl Özel İdaresi ekipleri yeni geldiler ve köyümüzün yolunu açtı. Köyümüzde daima kar yağıyor. Şehrin ovasında ne kadar yağmur yağsa da köyümüzde hep kar yağıyor. Geçtiğimiz yıllara oranla bu yıl daha fazla kar yağmış durumdadır” dedi.
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Köylerine 2 metre kar: Evlerine kar tünellerinden girip çıkıyorlar
Muş'ta yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yüksek kesimdeki köylerde bulunan tek katlı evler, kar altında kaldı. Kara gömülen evler neredeyse görülmeyecek duruma gelirken, kapı girişleri ise tünel gibi oldu.


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