Gündem Zarifeyi MİT ve Emniyet Mersinde paketledi
MERSİN

'Zarife'yi MİT ve Emniyet Mersin'de paketledi

Belçika'da terör örgütü tarafından Türkiye aleyhine düzenlenen sokak gösterilerini organize eden 'Zarife'' kod adlı terörist MİT ve Emniyet ekiplerinin ortak operasyonuyla Mersin'de yakalandı.

Haber Merkezi AA
Zarife kod alı terörist yurt dışına kaçarken yakalandı
Zarife kod alı terörist yurt dışına kaçarken yakalandı

Terör örgütünün Belçika'daki yapılanmasında yer aldığı iddia edilen Zerif Y'nin (44) Türkiye'ye giriş yaptığı belirlendi.

Mersin'in merkez Toroslar ilçesindeki bir ikamete gittiği tespit edilen zanlı, MİT ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Sokak gösterilerini organize eden isim

Zerif Y, işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçlamasıyla tutuklandı.

Terör örgüt içerisinde "Zarife" ismini kullanan zanlının, Zeytin Dalı Harekatı başta olmak üzere sınır güvenliği için düzenlenen faaliyetleri "haksız göstermek" ve Türkiye karşıtlığı oluşturmak amacıyla Belçika'da sokak gösterileri organize ettiği bildirildi.

  • Zanlının ayrıca terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri ve örgütü simgeleyen bez parçalarının asıldığı toplantılarda birçok kez konuşmacı olarak yer aldığı kaydedildi.

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