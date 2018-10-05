Gündem Sosyal medya propaganda yapan PKKlılara şafak vaktinde şok
ADANA

Sosyal medya propaganda yapan PKK’lılara şafak vaktinde şok

Adana’da sosyal medyada terör örgütü PKK’yı övücü paylaşımlarda bulunan çok sayıda kişi şafak vakti yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Haber Merkezi IHA
Adana'da PKK yandaşlarına operasyon
Adana'da PKK yandaşlarına operasyon
Adana'da PKK yandaşlarına operasyon
IHA
Adana'da PKK yandaşlarına operasyon
Adana'da PKK yandaşlarına operasyon
IHA
Adana'da PKK yandaşlarına operasyon
Adana'da PKK yandaşlarına operasyon
IHA
Adana'da PKK yandaşlarına operasyon
Adana'da PKK yandaşlarına operasyon
IHA
Adana'da PKK yandaşlarına operasyon
Adana'da PKK yandaşlarına operasyon
IHA
Adana'da PKK yandaşlarına operasyon
Adana'da PKK yandaşlarına operasyon
IHA
Adana'da PKK yandaşlarına operasyon
Adana'da PKK yandaşlarına operasyon
IHA
Adana'da PKK yandaşlarına operasyon
Adana'da PKK yandaşlarına operasyon
IHA
Adana'da PKK yandaşlarına operasyon

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti terör örgüt PKK’ya yönelik operasyon düzenledi.

CEP TELEFONLARINA EL KONULDU

Özel harekatında desteği ile söz konusu şahısların evlerine eş zamanlı baskın düzenlendi. Düzenlenen baskında Özel Harekat Timleri koçbaşı ve levye ile kapıları kırarak içeri girdi. Operasyonda gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Operasyonda dijital malzemelere ve şahısların cep telefonlarına el konuldu.
Gözaltına alınan zanlıları sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK’yı övücü paylaşımlar yaptığı öğrenildi.

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