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ADİYAMAN

Gözaltındaki şahsı öldürmek için karakol önüne silahlı pusu

Adıyaman'da kavgadan dolayı gözaltına alınan şahıs polis merkezine getirildiği sırada bir grup tarafından ateş açıldı. Polisin de karşılık verdiği olayda 11 kişi yaralandı.

Haber Merkezi IHA
Adıyaman'da kavgaya karışan şahsa karakol önünde pusu
Adıyaman'da kavgaya karışan şahsa karakol önünde pusu

Adıyaman merkezde bulunan Yeşilyurt Polis Merkezi önünde yaşandı. Akşam saatlerinde Hoca Ömer Mahallesi’nde çıkan silahlı kavgayla ilgili polis ekipleri gözaltına aldıkları şahsı polis merkezine getirdikleri sırada silahlı bir grup, gözaltındaki şahsı öldürmek için silahlarını ateşledi. Polis ekipleri silahla karşılık verince çatışma çıktı.

YOĞUN ÖNLEM ALINDI

Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve özel harekat ekibi sevk edildi. Olayda 11 kişi yaralanırken, yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Özel Park Hospital Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri yaşanabilecek bir olumsuzluğa karşı hastanelerde yoğun güvenlik önlemi aldı.

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