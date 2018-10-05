Yardım şantajı

ABD, BM nezdinde faaliyet yürüten Suriye'nin muhalif bölgeleri ve Filistin'e yönelik yardım çalışmalarının durdurulması için BM kontrolündeki UNHCR, UNICEF, UNDP ve OCHA gibi çatı yapılanmalara şantaj yapıyor. Gazze'ye yapılan 350 milyon dolarlık yardımı tehdit ve şantaj yoluyla durduran Donald Trump, Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki sivillere yönelik yardım projelerini de engelliyor. ABD'nin stratejisi 'tüm yükün Türkiye üzerinde kalması ve bu yolla Türkiye'nin mali açıdan zor duruma düşmesi' olarak yorumlanıyor.

PKK'YA NAKİT GİDİYOR

Suriye Geçici Hükümeti eski Müsteşarı Abu Hüso, İdlib başta olmak üzere Cerablus, Bab, Mare, Azez ve Zeytin Dalı Harekâtı sonrası Afrin'e yapılan yardım projelerinin ABD baskısıyla engellendiğini söyledi. Yeni Şafak'a bilgi veren Hüso, Haseke, Münbiç, Rakka ve Kamışlı gibi bölgelere dönük tüm projelere ise özel önem ve destek verildiğini kaydetti. Hüso, bu yardımların ise sivil halka yansımadığını, kağıt üstündeki sahte projelerle PKK'ya nakit olarak verildiğini vurguladı. İç savaş süresince muhalif bölgelere yönelik yardım toplamının sadece yüzde 20'lik kısmının BM destekli kuruluşlarca karşılandığına dikkat çeken Hüso, ABD şantajına ilişkin şu bilgileri verdi: "Trump yönetimi ve BM kanadı son iki yıllık dönemde muhalifleri yok sayıyor. Bu durum, yardım faaliyetlerine doğrudan yansımakta. Şu an birçok BM destekli uluslararası büyük yardım kuruluşu Şam'da ofis açtı. PKK bölgelerinde yerleşik yardım gönüllüsü maskeli istihbaratçılar ise Türkiye'nin yoğun baskıları sonrası Erbil'e taşındı.

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FİLİSTİN'İ DESTEKLEYENLER ŞANTAJLA KARŞILAŞIYOR

Filistin Dayanışma Derneği Başkanı Muhammed Mişeniş ise ABD'nin Filistin halkına yapılan tüm desteği engelleme misyonu üstlendiğini ifade etti. Mişeniş şunları anlattı: "ABD'nin Kudüs provokasyonu ve Filistin halkına yönelik düşmanca tutumu mali yaptırımlarla devam ediyor. İlk olarak 350 milyon dolarlık yardım Trump'ın emriyle durduruldu. Ardından 20 yıldan fazladır devam eden ve Kudüs'ün eğitim ve sağlık harcamalarını destekleyen 25 milyon dolarlık uluslararası fon yine Trump yönetiminin baskısı sonrası kesildi. ABD başkenti Washington'da faaliyet gösteren Özgür Filistin Topluluğu'na ait ofis de ABD polisleri tarafından geçtiğimiz günlerde basılarak kapatıldı. Topluluğun sorumlusu sınırdışı edildi ve Filistinlilerin bu yöndeki faaliyetleri yasaklandı. Trump'ın Filistin'e dönük büyük bir öfkesi var. Kuşatma ve işgal altında yaşayan Filistinlilere Uluslararası yardım kuruluşları tarafından yılda 1 milyar 200 milyon dolarlık yardım yapılıyor. Şu an bu ortak fona destek veren başta Körfez ülkeleri olmak üzere birçok devlet, yardımları kesmeleri yönünde tehdit ediliyor ve bu baskılar çok yönlü boyut kazanarak sürüyor."

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