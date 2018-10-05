PKK kuryesi topladığı parayı devlete verdi

Türkiye’de PKK için para toplayan ve bunu Avrupa’ya götürmeye çalışan H.T.’nin çantasından 2 bin 66 dolar, 19 bin 411 euro, 240 frank, 95 pound ve 10 bin 869 TL para ele geçirildi. PKK’nın Avrupa’daki propaganda organlarından MEDNUÇE TV’deki canlı yayınlara da katıldığı belirlenen H.T., İstanbul Emniyeti’ndeki sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildi. PKK için topladığı paraların büyük kısmını kefalet için kullanan H.T. mahkemenin verdiği kararla serbest bırakıldı. Hakkında yurtdışına çıkış yasağı konulan H.T., 100 bin TL kefaletle salıverildi. PKK’nın Avusturya’daki yapılanmasına götürmek istediği paralarla kıskıvrak yakalanan H.T. tutuksuz yargılanacak.