Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Zonguldak'taki bir taş ocağında dinamit patlatılması sırasında dört işçi yaralandı

Zonguldak'taki bir taş ocağında dinamit patlatılması sırasında dört işçi yaralandı

21:1411/05/2026, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Zonguldak’ın Alaplı ilçesindeki taş ocağında dinamit patlatılması sırasında kaya parçalarının isabet ettiği 4 işçi yaralandı. Yaralı işçilerin hastanede tedavi altına alındığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Zonguldak’ın Alaplı ilçesine bağlı Aydınyayla çevresinde faaliyet gösteren bir taş ocağında dinamit patlatılması sırasında 4 işçi yaralandı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Alaplı Aydınyayla kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, taş ocağında kontrollü dinamit patlatması gerçekleştirildiği sırada çevreye savrulan kaya parçaları bazı işçilere isabet etti. Diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan E.T., F.G., E.D. ve E.B., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Alaplı ve Ereğli Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


#Zonguldak
#taş ocağı
#patlama
#yaralanma
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ek doğum izni için geri sayım başladı: Başvuru süresini kaçıran hak kaybı yaşayabilir