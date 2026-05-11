Zonguldak'taki bir taş ocağında dinamit patlatılması sırasında dört işçi yaralandı

Olay, saat 13.00 sıralarında Alaplı Aydınyayla kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, taş ocağında kontrollü dinamit patlatması gerçekleştirildiği sırada çevreye savrulan kaya parçaları bazı işçilere isabet etti. Diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan E.T., F.G., E.D. ve E.B., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Alaplı ve Ereğli Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.