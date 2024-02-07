Hava sıcaklığının yurt genelinde artarak mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Marmara ve çevresinde hava sıcaklıklarında artış görülürken, Doğu Anadolu'da ise 12 kent için sarı kodlu uyarı yapıldı.

Bugün hava nasıl olacak? 7 Şubat 2024

Orta Ege'de rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybetı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

12 kentte sarı ve turuncu kodlu uyarı

Ağrı, Artvin, Bitlis, Giresun, Hakkari, Kars, Rize, Trabzon, Van, Şırnak, Ardahan, Iğdır

7 Şubat 2024 il il hava durumu

EDİRNE °C, 20°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 17°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 20°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı, kıyı kesimlerinin çok bulutlu, Kıyı Ege'nin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 17°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 21°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

MANİSA °C, 19°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz ile Isparta çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

HATAY °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MERSİN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 15°C

Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 16°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 17°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 13°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 16°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 22°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 16°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Artvin çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun iç kesimlerinin dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ARTVİN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu

SAMSUN °C, 21°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu

MGM 7-13 Şubat Hava Durumu

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.





Haftalık Hava Tahmini

🗓️(7 - 13 Şubat 2024)

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/i9EPxBU3K8 — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) February 6, 2024







