Hava sıcaklığının yurt genelinde artarak mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Marmara ve çevresinde hava sıcaklıklarında artış görülürken, Doğu Anadolu'da ise 12 kent için sarı kodlu uyarı yapıldı.
Bugün hava nasıl olacak? 7 Şubat 2024
Orta Ege'de rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybetı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.
12 kentte sarı ve turuncu kodlu uyarı
Ağrı, Artvin, Bitlis, Giresun, Hakkari, Kars, Rize, Trabzon, Van, Şırnak, Ardahan, Iğdır
7 Şubat 2024 il il hava durumu
EDİRNE °C, 20°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 17°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 20°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı, kıyı kesimlerinin çok bulutlu, Kıyı Ege'nin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 17°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 21°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
MANİSA °C, 19°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz ile Isparta çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
HATAY °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
MERSİN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 15°C
Parçalı bulutlu
ÇANKIRI °C, 16°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 17°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 13°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU °C, 16°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 22°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 16°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Artvin çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun iç kesimlerinin dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ARTVİN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu
SAMSUN °C, 21°C
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu
MGM 7-13 Şubat Hava Durumu
Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.