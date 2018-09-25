Hayat Aamir Khanın son filmi Kasımda vizyonda
SİNEMA

Aamir Khan'ın son filmi Kasım'da vizyonda

Dünyanın en tanınan Bollywood yıldızlarından Aamir Khan'ın son filmi "Thugs Of Hindostan", 30 Kasım'da sinemaseverlerle buluşacak.

Haber Merkezi AA
Aamir Khan, son filmde canlandırdığı &quot;Firangi&quot; karakterini canlandırıyor.
Aamir Khan, son filmde canlandırdığı "Firangi" karakterini canlandırıyor.

Daha önce "Dangal" filmi için geçirdiği büyük fiziksel değişim ile gündeme gelen Aamir Khan, bu film için yeni bir imaja büründü. Son olarak "Süperstar" filmi Türkiye'de gösterime giren Khan'ın, aksiyon-macera türündeki son filmde canlandırdığı "Firangi" karakterinin ilk görüntüleri yayımlandı.

Filmde Aamir Khan'a Amitabh Bachchan ve Katrina Kaif ve Fatima Sana Shaikh eşlik ediyor. Vijay Krishna Acharya yazıp yönettiği film, Bollywood'un en yüksek bütçeli filmi olmasıyla da dikkati çekiyor.

Türkiye'ye Filmartı Film tarafından getirilen "Thugs Of Hindostan", IMAX seçeneğiyle sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

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