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SİNEMA

Ahmet Mekin, hastanedeki eşinin başında

Yeşilçam'ın usta ismini üzen hastalık: Eşinin başından bir an olsun ayrılmıyor

Türk sinemasının emektar oyuncularından Ahmet Mekin zor günler geçiriyor. Kanser tedavisi gören 63 yıllık hayat arkadaşı oyuncu Kumral Şükran Kurteli'nin hastanedeki odasında başından ayrılmayan Mekin, "Allah'tan ümit kesilmez, bekliyoruz. Sağ olsunlar tüm hastane yönetimi, doktorlar ve sağlık çalışanları eşimle güzel ilgileniyor" diyor.

Haber Merkezi DHA
Sabah erken saatlerde hastanenin yolunu tutan Mekin, doktorlar izin verdiği sürece hastane odasından çıkmıyor.
Sabah erken saatlerde hastanenin yolunu tutan Mekin, doktorlar izin verdiği sürece hastane odasından çıkmıyor.

Türk sinemasının unutulmaz jönleri arasında yer alan ve bugüne kadar 200 filmde rol alan Ahmet Mekin, özellikle Yeşilçam'ın kült filmleri arasında gösterilen 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filmindeki Cemşit karakteriyle hafızalara kazındı.

Yılın büyük bölümünü Balıkesir'in Erdek ilçesinde geçiren Mekin, ara ara da Antalya'da yaşayan kızlarıyla zaman geçirmek için buraya geliyor.

Kızlarını iki ay önceki ziyareti sırasında 63 yıllık hayat arkadaşı Kumral Şükran Kurteli'nin kanser olduğunu öğrenen Mekin, tedavisi için Antalya'yı tercih etti. Eski oyuncu olan Kumral Şükran Kurteli, 2 aydır Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin onkoloji bölümünde tedavi görüyor. Sanatçı Mekin ise, bu sürede eşini hiç yalnız bırakmadı. Sabah erken saatlerde hastanenin yolunu tutan Mekin, doktorların izin verdiği sürece hastane odasından çıkmıyor.

Ahmet Mekin 2 aydır hastaneyi mesken tutmuş durumda.

DAYANMAYA ÇALIŞIYORUZ

Ahmet Mekin, eşinin bu hastalığını tesadüfen öğrendiklerini söyledi. Başka problemle ilgili doktora geldiklerini dile getiren Mekin, "Eşimin ciddi hastalığını ilk duyduğumda büyük şok yaşadım. Ancak doktorlar hastalığın seyrini çok iyi takip ediyor. Hastanenin bütün çalışanları son derece ilgililer. Bu rahatsızlık bizi çok üzdü. 65 yıldır dimdik duran kadını birden bu şekilde görmek bizi sarstı. Dayanmaya çalışıyoruz. AÜ hekimleri ve çalışanlarına bu süreçte yanımızda olduğu için çok teşekkür ediyorum" dedi.

  • Türk sineması ve tiyatrosunun emektar oyuncusu Ahmet Mekin'e, geçen ekim ayında 56'ncısı düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Yaşam Boyu Onur Ödülü' verilmişti.

OYUNCULUĞU BIRAKTI

Hayat arkadaşıyla ilk tanışmalarını anlatırken duygulanan Ahmet Mekin, eşinin de sinema ve tiyatro oyuncusu olduğunu aktardı. Kendinin de bu sektörde olmasıyla eşiyle tanışma fırsatı bulduğunu belirten Mekin, "1957 yılında eşim Avrupa'da Orhan Kemal'in romanından uyarlanan 'Suçlu' filmi ile uğraşıyordu. O tarihlerde tanıştık. Birlikte yaşamaya karar verdik ve eşim o tarihten itibaren oyunculuk yapmayacağını söyledi. Neden diye sordum, 'Evlilikte, beraber oyunculuk olmuyor' dedi. O tarihten sonra da sinemaya dönmedi. Bu nedenle 63 yıl süren evliliğimizi o ayakta tuttu. Hem de aslan gibi devam ettirdi. Torunlarımız evlenmeye başladı, çevremiz genişledi, ancak bu hastalık bizi çok üzdü" diye konuştu.

Ahmet Mekin ve eşi Kumral Şükran Kurteli

DOKTORU KONUŞTU

Kumral Şükran Kurteli'nin tedavisini üstlenen hekimlerden AÜ Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Hasan Şenol Coşkun ise kanserin, hastalığın genel adı olduğunu söyledi.

Bu hastalığın çok çeşidi olduğunu kaydeden Prof. Dr. Coşkun, hastalığın yaşlanan ülkelerde daha fazla görüldüğünü belirtti. Prof. Dr. Coşkun, "Kanser tedavi edilebilen bir hastalık. Erken tanı çok önemli, özellikle sigaranın kanserde önemli nedenler arasında yer aldığının bilinmesi lazım. Düzenli spor yapmalıyız ve kilomuzu muhafaza etmeliyiz" dedi.

  • Ahmet Mekin, özellikle Yeşilçam'ın kült filmleri arasında gösterilen 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filmindeki Cemşit karakteriyle hafızalara kazınmıştı.

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