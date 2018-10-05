Hayat Beyazperdede gişe yarışı başlıyor
SİNEMA

Beyazperdede gişe yarışı başlıyor​! Şahan Gökbakar, Cem Yılmaz, Ata Demirer, Yılmaz Erdoğan'ın filmleri vizyona girecek.

Beyazperdede gişe yarışı başlıyor

Sinema bu sezon "altın çağını" yaşayabilir. Daha önce filmleri milyonlarca insan tarafından izlenen Cem Yılmaz, Ata Demirer, Şahan Gökbakar, Yılmaz Erdoğan'ın yapımları önümüzdeki aylarda vizyona girecek. Organize İşler 2, Recep İvedik 6, Karakomik Filmler, Hedefim Sensin ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan ünlü isimlerin gişeden nasıl bir sonuç alacağı merak ediliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sinemada bu sezon daha önce yüksek hasılat ve seyirci sayısına ulaşan isimler yarışacak.
Sinemada bu sezon daha önce yüksek hasılat ve seyirci sayısına ulaşan isimler yarışacak.

Yılmaz Erdoğan, Ata Demirer, Şahan Gökbakar ve Cem Yılmaz... Bu yıl sinemada beyazperdenin Türkiye’deki en başarılı isimleri yarışacak. Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz, Ata Demirer, Şahan Gökbakar’ın filmi aynı sezonda vizyona girecek. Bugüne kadar filmleri milyonlar tarafından izlenen 4 komedyenin gişeden nasıl bir sonuç alacağı merak ediliyor.

Yılmaz Erdoğan’ın filmi “Organize İşler 2” 4 Ocak’ta.

Cem Yılmaz’ın filmi “Karakomik Filmler” 18 Ocak’ta.

Şahan Gökbakar’ın filmi “Recep İvedik 6” Şubat ayında.

Ata Demirer’in filmi “Hedefim Sensin” 30 Kasım’da.

Bugüne kadar gişede en fazla seyirciye ulaşan Şahan Gökbakar, Recep İvedik serisinin 6. bölümünü çekiyor. Toplamda 32 milyon izleyiciye ulaşan Gökbakar’ı, 21 milyon ile Cem Yılmaz takip ediyor. Yılmaz Erdoğan ve Ata Demirer ise 14’er milyonluk seyirci sayısı elde etti.

Hasılat rekoru da Şahan Gökbakar da. Ünlü komedyen, çektiği 8 filmle toplamda 306 milyon liralık hasılata ulaştı.

YILMAZ ERDOĞAN

Film sayısı: 7

Toplam izleyici: 14 milyon 750 bin 705

Toplam hasılat: 93 milyon 939 bin 709 TL

Ortalama izleyici sayısı: 2 milyon 107 bin 243

Ortalama hasılat: 13 milyon 419 bin 958 TL

  • 2001'de senaryosunu yazdığı, yönettiği ve 'Deli Emin' karakteri için kamera karşısına geçtiği ilk sinema filmi 'Vizontele' ile Türk sinemasında yeni bir dönemin kapılarını açtı. Kariyerinin üçüncü filmi 'Organize İşler'in ikincisi olan 'Organize İşler 2', gösterime 4 Ocak'ta girecek.

REKLAM

ATA DEMİRER

Film sayısı: 6

Toplam izleyici sayısı: 14 milyon 610 bin 189

Toplam hasılat: 143 milyon 372 bin 221 TL

Ortalama izleyici sayısı: 2 milyon 435 bin 31

Ortalama hasılat: 23 milyon 895 bin 370 TL

  • 2003'te 'Neredesin Firuze' ve 'Vizontele Tuuba'da ikinci rollerde yer alarak başladığı sinema kariyerinde 2006'da başrole yükseldi. 2010'da senaristliğe de başladı. Yine senaryosunu yazıp, Demet Akbağ ile başrolünde yer aldığı, 'Hedefim Sensin', izleyiciyle 30 Kasım'da buluşacak.

ŞAHAN GÖKBAKAR

Film dayısı: 8

Toplam izleyici sayısı: 32 milyon 206 bin 702

Toplam hasılat: 306 milyon 925 bin 398 TL

Ortalama izleyici sayısı: 4 milyon 25 bin 370

Ortalama hasılat: 38 milyon 365 bin 674 TL

  • 'Recep İvedik' serisindeki filmlerle Türk sinemasının izleyici ve hasılat rekorlarını kırdı. Avrupa'da da en çok izlenen Türk filmi rekoruna sahip. 'Recep İvedik' serisinin 6'ncısının çekimlerine Bursa'da devam ediyor. Hikâyesi Afrika'da geçen 'Recep İvedik 6'ın beyazperdeye yansıma tarihi şubat ayı olarak belirlendi.

CEM YILMAZ

Film Sayısı: 8

Toplam izleyici sayısı: 21 milyon 965 bin 136 Kişi

Toplam hasılat: 200 milyon 478 bin 893 TL

Ortalama izleyici sayısı: 2 milyon 745 bin 642 Kişi

Ortalama hasılat: 25 milyon 59 bin 861 TL

  • Türk sinemasında bir ilki gerçekleştirerek izleyiciye 'Kara Komik Filmler ' başlığı altında tek biletle 60'şar dakikalık 2 film sunmaya hazırlanıyor. Birbirinden bağımsız senaryolara sahip 'Kaçamak', komedi tazında, '2 Arada' ise dram tarzında beyazperdeye 18 Ocak'ta yansıyacak.

Şehitlerimizi uğurluyoruz

Şehitlerimizi uğurluyoruz

Batman'da şehit düşen askerlerimize son görev.
Kadro açıklandı

Kadro açıklandı

Milli Takım kadrosunda sürpriz isimler de yer aldı.
Acil ihtiyaç var

Acil ihtiyaç var

Endonezya'da hasar 658 milyon dolara ulaştı!
Mart görevi: Hem isim hem proje

Mart görevi: Hem isim hem proje

​Kadın kollarına talimat verdi.
İyice anlaşılsın diye çizerek anlattılar

İyice anlaşılsın diye çizerek anlattılar

F-35'lerin önemli parçalarında Türkiye imzası var.
ABD'yi takan yok

ABD'yi takan yok

​Hindistan'ın Rusya'dan S-400 alımı kesinleşti.
Erdoğan'ı etkileyemedi

Erdoğan'ı etkileyemedi

​Batı medyası yazdı: Merkel'in elinde bir şey yok.

Deprem sonrası ilk Cuma

Deprem sonrası ilk Cuma

​Endonezya'dan duygulandıran kareler.

İslam düşmanlığı bunu da yaptırdı

İslam düşmanlığı bunu da yaptırdı

​Çin'deki Aiyi Nehri'nin adını neden değiştirdiler dersiniz?
İzmirli tarım diyor

İzmirli tarım diyor

Kirası 100 liralık araziye 23 bin talip.
33 bin ret 2 bin kabul

33 bin ret 2 bin kabul

OHAL İnceleme Komisyonu rakamları açıkladı.
Karadeniz'de afet

Karadeniz'de afet

Yaşanan selin boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı.
Drift'e ters kelepçe

Drift'e ters kelepçe

​Tüneli trafiğe kapatıp lastik yakan magandalar adliyede.
Üst düzey kucaklaşma

Üst düzey kucaklaşma

İkili ilişkileri ve stratejik ortaklığı görüşecekler.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.