Beyazperdede gişe yarışı başlıyor

Sinemada bu sezon daha önce yüksek hasılat ve seyirci sayısına ulaşan isimler yarışacak.

Yılmaz Erdoğan, Ata Demirer, Şahan Gökbakar ve Cem Yılmaz... Bu yıl sinemada beyazperdenin Türkiye’deki en başarılı isimleri yarışacak. Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz, Ata Demirer, Şahan Gökbakar’ın filmi aynı sezonda vizyona girecek. Bugüne kadar filmleri milyonlar tarafından izlenen 4 komedyenin gişeden nasıl bir sonuç alacağı merak ediliyor.

Yılmaz Erdoğan’ın filmi “Organize İşler 2” 4 Ocak’ta.

Cem Yılmaz’ın filmi “Karakomik Filmler” 18 Ocak’ta.

Şahan Gökbakar’ın filmi “Recep İvedik 6” Şubat ayında.

Ata Demirer’in filmi “Hedefim Sensin” 30 Kasım’da.

Bugüne kadar gişede en fazla seyirciye ulaşan Şahan Gökbakar, Recep İvedik serisinin 6. bölümünü çekiyor. Toplamda 32 milyon izleyiciye ulaşan Gökbakar’ı, 21 milyon ile Cem Yılmaz takip ediyor. Yılmaz Erdoğan ve Ata Demirer ise 14’er milyonluk seyirci sayısı elde etti.

Hasılat rekoru da Şahan Gökbakar da. Ünlü komedyen, çektiği 8 filmle toplamda 306 milyon liralık hasılata ulaştı.

YILMAZ ERDOĞAN

Film sayısı: 7

Toplam izleyici: 14 milyon 750 bin 705

Toplam hasılat: 93 milyon 939 bin 709 TL

Ortalama izleyici sayısı: 2 milyon 107 bin 243

Ortalama hasılat: 13 milyon 419 bin 958 TL

2001'de senaryosunu yazdığı, yönettiği ve 'Deli Emin' karakteri için kamera karşısına geçtiği ilk sinema filmi 'Vizontele' ile Türk sinemasında yeni bir dönemin kapılarını açtı. Kariyerinin üçüncü filmi 'Organize İşler'in ikincisi olan 'Organize İşler 2', gösterime 4 Ocak'ta girecek.

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ATA DEMİRER

Film sayısı: 6

Toplam izleyici sayısı: 14 milyon 610 bin 189

Toplam hasılat: 143 milyon 372 bin 221 TL

Ortalama izleyici sayısı: 2 milyon 435 bin 31

Ortalama hasılat: 23 milyon 895 bin 370 TL

2003'te 'Neredesin Firuze' ve 'Vizontele Tuuba'da ikinci rollerde yer alarak başladığı sinema kariyerinde 2006'da başrole yükseldi. 2010'da senaristliğe de başladı. Yine senaryosunu yazıp, Demet Akbağ ile başrolünde yer aldığı, 'Hedefim Sensin', izleyiciyle 30 Kasım'da buluşacak.

ŞAHAN GÖKBAKAR

Film dayısı: 8

Toplam izleyici sayısı: 32 milyon 206 bin 702

Toplam hasılat: 306 milyon 925 bin 398 TL

Ortalama izleyici sayısı: 4 milyon 25 bin 370

Ortalama hasılat: 38 milyon 365 bin 674 TL

'Recep İvedik' serisindeki filmlerle Türk sinemasının izleyici ve hasılat rekorlarını kırdı. Avrupa'da da en çok izlenen Türk filmi rekoruna sahip. 'Recep İvedik' serisinin 6'ncısının çekimlerine Bursa'da devam ediyor. Hikâyesi Afrika'da geçen 'Recep İvedik 6'ın beyazperdeye yansıma tarihi şubat ayı olarak belirlendi.

CEM YILMAZ

Film Sayısı: 8

Toplam izleyici sayısı: 21 milyon 965 bin 136 Kişi

Toplam hasılat: 200 milyon 478 bin 893 TL

Ortalama izleyici sayısı: 2 milyon 745 bin 642 Kişi

Ortalama hasılat: 25 milyon 59 bin 861 TL