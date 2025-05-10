Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Sağlık
Bu maddelere dikkat: "Egzamanın gizli tetikleyicileri olabilir"

Bu maddelere dikkat: "Egzamanın gizli tetikleyicileri olabilir"

11:2710/05/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Dr. Nermin Bahat, egzama hakkında uyarılarda bulundu.
Dr. Nermin Bahat, egzama hakkında uyarılarda bulundu.

BHT CLINIC İstanbul Tema Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Nermin Bahat, egzamanın genellikle bağışıklık sisteminin verdiği tepkiler sonucu ortaya çıktığını ve çevresel ya da kimyasal etkenlerle şiddetlenebileceğini söyledi. Dr. Bahat, "Metal aksesuar ve tekstil boyasına dikkat edin. Egzamanın gizli tetikleyicileri olabilirler" uyarısında bulundu.

Dr.Bahat, egzama hakkında şu açıklamalarda bulundu:
"Günümüzde her yaş grubunda sıkça rastlanan egzama, yalnızca geçici bir kaşıntı ya da kızarıklık olarak görülse de doğru tanı ve tedavi süreci yönetilmezse kronikleşerek yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürebiliyor. Egzama; cildin koruyucu bariyer yapısının bozulmasıyla oluşur. Bu, alerjen maddelere karşı cildin aşırı tepki vermesine neden olur"
diyerek özellikle deterjan, sabun, tekstil boyaları, metal aksesuarlar ve kozmetik ürünlerin tetikleyici olabileceğini vurguladı.

Egzamada en sık görülen belirtiler

Egzamanın belirtilerinin kişiden kişiye değişebildiğini ama genellikle yoğun kaşıntı, ciltte pullanma, çatlama ve zaman zaman ağrılı yaralarla kendini gösterdiğini aktaran Dr. Bahat,
"Sürekli kaşıma hissi uyandıran egzama, uykusuzluk, stres ve sosyal yaşamdan çekilme gibi ciddi psikolojik etkilere de yol açabiliyor"
şeklinde konuştu.

Yanlış müdahaleler egzamayı derinleştirebilir

Hastanemize egzama şikâyetiyle başvuran birçok hastada, uygunsuz kozmetik ürünlerin ya da kulaktan dolma tedavilerin hastalığı daha da kötüleştirdiğini gözlemlediklerini belirten Dr. Bahat,
"Hastalar, ciltleri kurudukça daha fazla yıkama ya da farklı kremler deneme eğiliminde oluyor. Ancak bu müdahaleler cilt dengesini bozarak egzamayı yaygınlaştırabiliyor"
dedi.
Egzama tedavisinde standart bir formül bulunmadığını ifade eden Dr. Bahat,
"Her hastanın yaşam tarzı, cilt tipi ve altta yatan nedenlere göre ayrı değerlendirilmesi gerekmektedir. Tedavide öncelikli olarak cildi nemlendirmek, kaşıntıyı kontrol altına almak ve varsa enfeksiyonu ortadan kaldırmak gerekir. Gerekli durumlarda topikal kortizonlar, bağışıklık düzenleyici kremler ve antihistaminik ilaçlar kullanılabilir"
önerisinde bulundu.

Egzama, erken tanı ile kontrol altına alınabilir

Egzamanın bazı kişilerde yıllarca sürebileceğini fakat doğru bakım ve hekim desteğiyle şikâyetlerin en aza indirilebileceğini belirten Dr. Bahat,
"Egzama ile yaşamayı öğrenmek, tetikleyicileri tanımak ve cilt bakımını ihmal etmemek bu hastalıkla başa çıkmanın temelidir" i
fadelerini kullandı.
Egzamanın genellikle hafif belirtilerle başladığını, fakat zamanında önlem alınmadığında şiddetli formlara dönüşebileceğini vurgulayan Dr. Bahat,
"Toplumda 'geçer' diye ertelenen birçok cilt sorunu egzama gibi kronikleşebilir. Özellikle geçmeyen kaşıntı, tekrarlayan döküntü veya cilt çatlakları olan bireyler mutlaka bir dermatoloji uzmanına muayene olmalıdır"
diyerek konuşmasını sonlandırdı.
#egzama
#Cilt Sağlığı
#Nermin Bahat
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SGK erken emeklilik şartları sil baştan yenilendi! 48-49-50-51 yaş için açıklama geldi