Bu maddelere dikkat: "Egzamanın gizli tetikleyicileri olabilir"

Hastanemize egzama şikâyetiyle başvuran birçok hastada, uygunsuz kozmetik ürünlerin ya da kulaktan dolma tedavilerin hastalığı daha da kötüleştirdiğini gözlemlediklerini belirten Dr. Bahat,

"Hastalar, ciltleri kurudukça daha fazla yıkama ya da farklı kremler deneme eğiliminde oluyor. Ancak bu müdahaleler cilt dengesini bozarak egzamayı yaygınlaştırabiliyor"