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Dilan Polat davasında flaş gelişme: Tahliye talebi reddedildi

Dilan Polat ve Engin Polat hakkında hazırlanan MASAK raporunun ardından, "Suç gelirlerinin aklanması" suçuna yönelik dava kapsamında tutuklu bulunan Dilan Polat'ın tahliye talebi 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.

11:24 - 22/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 12:05 - 22/07/2024 Pazartesi
DHA
Dilan Polat'ın tahliye talebi mahkeme tarafından reddedildi.
Dilan Polat'ın tahliye talebi mahkeme tarafından reddedildi.

Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 şüpheliye ilişkin hazırlanan iddianamenin ardından mahkeme tensip zaptında 5 tutuklu sanığın tutukluluk hallerine devam kararı verdi.


Bunun üzerine Dilan Polat ve Engin Polat dahil 5 tutuklu, İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulundu. Mahkeme, 4 sanık için itirazın reddine karar verirken evrakları eksik olan Dilan Polat, bugün yeniden değerlendirilmeye alındı ve itirazı mahkeme tarafından reddedildi.


MASAK raporunun detayları ortaya çıkmıştı

Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili hazırlanan 908 sayfalık son raporda Dilan Polat'ın 2020-2023 yılları arasında 3 gayrimenkul aldığı, hesabına 5 milyon 400 bin lira girdiği fakat hesaplarında şüphe uyandıracak bir verinin olmadığı aktarılmıştı. Raporda, Dilan Polat'ın ticari ve finansal işlemlerde karar yetkisinin olmadığı, karar vericilerinin Engin ve Sezgin Polat olduğu kaydedildi.




#Dilan Polat
#Engin Polat
#Adliye
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