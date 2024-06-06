Bircan Bali ne demişti?

Bircan Bali "İddiamı söyleyeyim; Dilan Polat bu senaryoya göre şu an hapishanede mi hastanede mi? Büyük bir iddiadan, bir tanığın söylediği sözlerden bahsedeceğim.

Polat'ın 2 aydır serbest olduğu, kendi evi dışında bir evde çocuklarıyla vakit geçirdiği ve aynı zamanda basından uzak olan arkadaşlarıyla da görüştüğü söylendi" ifadelerini kullandı.







