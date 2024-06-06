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Hayat

'Dilan Polat cezaevinde değil' iddiası: Savcılık soruşturma başlattı

Pınar Görgü
10:31 - 6/06/2024 Perşembe
Güncelleme: 10:40 - 6/06/2024 Perşembe

Kara para aklama suçundan tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın cezaevinde olmadığına yönelik iddialar üzerine bir soruşturma başlatıldı. Bir televizyon programında ortaya atılan bu iddia sosyal medyada gündem oldu.

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Beyaz TV'de yayınlanan ''Söylemezsem Olmaz'' adlı televizyon programında suç örgütü soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Dilan Polat'ın cezaevinde olmadığına yönelik iddiada bulunulması üzerine harekete geçti.

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Başsavcılık, söz konusu iddiaya ilişkin "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlattı.

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Bircan Bali ne demişti?

Bircan Bali "İddiamı söyleyeyim; Dilan Polat bu senaryoya göre şu an hapishanede mi hastanede mi? Büyük bir iddiadan, bir tanığın söylediği sözlerden bahsedeceğim.

Polat'ın 2 aydır serbest olduğu, kendi evi dışında bir evde çocuklarıyla vakit geçirdiği ve aynı zamanda basından uzak olan arkadaşlarıyla da görüştüğü söylendi" ifadelerini kullandı.



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Avukatı yayına bağlandı

Bali "Bir de yakın zamanda Dilan'ın Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları'ndan bir fotoğrafı gelecek. Bilinçsiz çekildiği söylenecek, tam anlamıyla bilinçli bir fotoğraf öyle bir tedavi yok" iddiasında bulundu.

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Polat Ailesi'nin avukatı Hüseyin Kaya bu iddiaları yalanlayarak, "Bu iddiayı benden önce devlet yalanlar. Siz bu iddiayı neye dayandırıyorsunuz? Bu öyle bir iddia ki TC Adalet Bakanlığı'nı suçlayan bir iddia" dedi.

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Ne olmuştu?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023'te ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında yer aldığı şüphelilerden 16'sı 5 Kasım 2023'te tutuklanırken, hakimlik 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.

#Dilan Polat
#Engin Polat
#adliye
#sosyal medya
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