Gaps diyeti nasıl yapılır, gerekli besinler, aşamaları ve daha fazlası...

Beyni destekleyen bir çok durumun bağırsaklardan kaynaklandığı söylenir. Hatta bağırsaklar için ikinci beyin de denmektedir. Sızdıran bağırsak sendromu çoğunlukla bağırsak limenün geçirgenliğinde gerçekleşmiş artışı tanımlar. GAPS diyeti ile glüten tamamen beslenme düzeninden çıkarılır. Ayrıca probiyotik ve prebiyotikler beslenme tüketiminin içine rutin olarak eklenir. Sızıntılı bir bağırsağa katkı sağlaması mümkün durumların önüne geçilmesi hedeflenmektedir.

Gaps Diyeti Kimler Tarafından Yapılır?

Gaps diyeti yapabilecek kişiler şu şekilde sıralanabilir:

Diyabet hastaları,

Akne problemi olanlar,

Alerji sorunu yaşayanlar,

Demir eksikliği yaşayanlar,

Bellek problemleri hastaları,

Sedef hastaları,

Sistit hastaları,

Migreni olanlar,

Gluten intoleransına sahip olanlar,

Egzaması olanlar,

Epilepsi hastaları için Gaps diyeti önerilmektedir.

Yukarıda sayılanlara ek olarak aşağıdaki psikolojik problemlerde de bu diyetin uygulanmasında çeşitli faydalar olduğu bilinmektedir:

Otizm,

Hiper aktivite bozuklukları,

Depresyon, Şizofreni,

Dikkat eksikliği,

Anksiyete.

Gaps Diyetinde Tüketilmemesi Gereken Besinler Nelerdir?

Gaps diyetinde tüketilmemesi gereken besinler arasında işlenmiş, trans yağ içeren, laktoz ve soya içeren, tahıl içeren besinler gelmektedir. Bütün bu sayılan besinler bağırsakların zora girmesine neden olmaktadır. Bunları tüketmek yerine kişilerin şunlara yer vermesi gerekecektir:

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Sağlıklı proteinler,

Ev yapımı yoğurt,

Vitaminler,

Mineraller,

Lif ve doğal besin kaynaklarından bol miktarda tüketilmesi gerekir.

GAPS diyetinde temel kural bağırsakların zora girmemesidir. Yapay olan besinlerin hepsi bağırsakları zorlar. Bunlardan kurtulan bağırsaklar sağlığına kavuşur. Bu diyette bağırsakları zorlamayan ve tüketilmesi önerilen besinler şu şekildedir:

Bal kabağı,

Kırmızı pancar,

Yer elması,

Kemik suyu,

Ev yapımı yoğurt,

Hindistan cevizi yağı,

Avokado,

Turşudan bol miktarda tüketilmesi gerekir.

Gaps Diyeti Aşamaları Nelerdir?

Gaps diyeti aşamaları şu şekilde sıralanabilir:

İlk aşama giriş diyetidir. 6 aşamadan oluşan bu diyette ilk aşamada fizyolojik ve psikolojik semptomlar yavaş yavaş ortadan kalkmaya başlar.

Tam GAPS diyeti aşamasında bağırsak florası tamamen dengelenir. Hem psikolojik hem de fizyolojik etmenlerin hepsi ortadan kalkmış olur.

GAPS diyetinden çıkış aşamasında artık bağırsak florası, duvarı ve epitel dokusu tamamen iyileşmiştir. Diyetten çıkılır.

Disiplin isteyen bir diyettir. Ancak başarılı sonuçlar alınır ve sonraki seneler için yatırım niteliğindedir. Çocuklarda daha çabuk iyileşme görülmesini sağlar. Yaklaşık 2 senelik bir süreçtir. Sindirim sisteminin bir kere sağlıklı bir şekilde çalışması sağlandığı zaman bütün besinlerden kademeli olarak tüketilmesinde sakınca yoktur.

Gaps Diyetinde Tüketilmesi Gereken Besinler Nelerdir?

Gaps diyetinde tüketilmesi gereken besinler arasında şunlar yer alır:

Hayvansal yağ ile pişirilen etler ve et sularını tüketmek gerekir. Et ve balık önemlidir. Rahat sindirimi vardır.

Süt ve sür ürünlerinden laktoz oranı yüksek olanlardan uzak durmak gerekir. Sadece evde yapılmış yoğurt vb. tüketilmesi gerekir.

Yumurtanın özellikle sarısı tüketilir. Kolin içeriği bulunur.

İçerisinde nişasta bulunmayan sebzelerden bol miktarda tüketilebilir. Pancar, brokoli, lahana tercih edilebilir. Gaps diyeti yapan kişiler düzenli olarak sebze tüketmelidir.

yapan kişiler düzenli olarak sebze tüketmelidir. İçinde tuz ilavesi olmayan badem, ceviz tüketilebilir. Omega 3 yönünden zengin olan kuru yemişler kanser ve kalp hastalıkları başta olmak üzere pek çok hastalığın önlenmesini sağlar.

Katkısız meyvelerden her gün bir porsiyon tüketilmesi önerilir.

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